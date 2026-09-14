Afrique: Ligue des champions - Petro fait match nul et se qualifie pour le tour suivant

12 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Petro de Luanda a fait match nul (2-2) ce samedi face à l'União Desportiva do Songo (Mozambique), lors du match retour des éliminatoires pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Lors de cette rencontre disputée au stade du 11 de Novembre, les buts du champion d'Angola ont été inscrits par Jonathan Toro (14e minute) et Depú (58e).

Pour l'équipe mozambicaine, les buteurs ont été marqués par Macainte (51e) et Ousman (71e).

Malgré ce match nul, Petro de Luanda a décroché sa qualification en remportant la confrontation sur un score cumulé de 3-2, après sa victoire 1-0 lors du match aller disputé au stade du Zimpeto, à Maputo. L'unique but de ce match aller avait été inscrit par Depú.

Au prochain tour, le représentant angolais affrontera le club Scotland du Zimbabwé.

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