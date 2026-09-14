Angola: L'électrification de l'intérieur de Benguela stimule la transformation du corridor de Lobito

Benguela — Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a estimé vendredi que l'électrification des municipalités de l'intérieur de la province pourrait contribuer de manière significative à transformer le corridor de Lobito en une plateforme de développement économique et social.

Le responsable s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du projet de ligne de transport d'électricité 220 kV Lomaúm-Huambo et des postes électriques associés ; il a souligné à cette occasion l'importance de l'énergie électrique pour attirer les investissements, créer des emplois et développer les activités productives le long du corridor.

« Nous voulons que le corridor de Lobito ne soit pas seulement une ligne ferroviaire -- ce que nous avons déjà grâce au chemin de fer de Benguela -- mais surtout un corridor moteur de développement, générateur de nouveaux emplois », a-t-il déclaré.

Selon Manuel Nunes Júnior, une disponibilité accrue en énergie sera déterminante pour l'implantation et l'expansion d'entreprises, d'unités de transformation et d'autres projets productifs.

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Par ailleurs, il prévoit que l'électrification favorisera également la croissance de l'agriculture, de l'élevage et des petites industries, en permettant la transformation locale des matières premières produites à l'intérieur de la province.

Pour le gouverneur, ce projet marque une étape clé, en particulier pour la municipalité de Ganda, qui bénéficiera désormais d'une énergie stable issue du réseau national grâce à la liaison Lomaúm-Ganda, intégrée au système de transport reliant Lomaúm à Belém, dans la province de Huambo.

Selon Manuel Nunes Júnior, la nouvelle infrastructure permettra de réduire la dépendance aux groupes électrogènes et de garantir un approvisionnement énergétique plus régulier pour la population et les activités économiques.

S'appuyant sur les informations d'experts impliqués dans le proje, lequel est coordonné et géré par le Réseau national de transport d'électricité (RNT), Manuel Nunes Júnior a également indiqué que le raccordement de Ganda au réseau national devrait être effectif au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Le gouverneur a aussi mis en avant le projet d'électrification de Cubal, qui devrait permettre de raccorder cette municipalité au réseau national avant l'échéance prévue pour Ganda. Ainsi, les deux municipalités les plus peuplées de l'intérieur de la province de Benguela devraient prochainement bénéficier de l'électricité du réseau national.

Outre l'amélioration de l'approvisionnement des ménages, l'extension du réseau électrique devrait, selon le gouverneur, renforcer le fonctionnement des services publics, notamment des écoles, et créer de meilleures conditions pour le développement des entreprises et des activités productives.

Manuel Nunes Júnior a par ailleurs assuré que les autres municipalités de l'intérieur de Benguela seraient incluses dans ce processus d'électrification, précisant que le financement des projets était « pratiquement garanti ».

L'objectif, selon le gouverneur, est de parvenir à une province de Benguela entièrement électrifiée, dotée d'une capacité accrue pour augmenter la production, créer des emplois, diversifier l'économie et stimuler l'innovation.

L'extension du réseau électrique apparaît ainsi comme un élément stratégique pour garantir que les retombées économiques liées au Corridor de Lobito s'étendent au-delà du chemin de fer et des opérations portuaires, en impliquant directement les municipalités de l'intérieur dans la production, la transformation et la commercialisation de biens et de services.

À propos du projet

La construction et le montage de la ligne de transport d'énergie de 220 kilovolts (kV) reliant Lomaúm à Huambo, dont les travaux ont débuté vendredi, devraient profiter directement à plus de 40 000 familles de la municipalité de Ganda.

Le projet, porté par le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA) via le Réseau national d'électricité (RNT-E.P.), représente un investissement de plus de 89 millions d'euros, financé par la banque Crédit Agricole CIB dans le cadre de la coopération économique entre l'Angola et le Royaume-Uni.

Ce chantier, qui vise l'interconnexion électrique entre les provinces de Benguela et de Huambo, prévoit un délai d'exécution de 24 mois ; il a été confié à l'entreprise Elecnor, sous la supervision de Dar Africonsult, et devrait générer environ 800 emplois directs durant la phase de construction.