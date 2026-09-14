Angola: Nova Fumetal augmente sa capacité de production après une catastrophe

Benguela — L'entreprise Nova Fumetal, touchée par le débordement de la rivière Cavaco le 12 avril dans la province de Benguela, a porté sa capacité de production de 500 à 5 000 pièces par jour après avoir bénéficié d'un soutien économique et financier de l'exécutif angolais.

S'adressant à l'ANGOP ce samedi, le directeur général de l'entreprise, Jamir Baptista, a expliqué que la rupture de la digue de la rivière Cavaco avait entraîné la perte de 90 % de la capacité de production de l'usine, avec la destruction de machines, de matériel de bureau et de consommables, entre autres biens.

« Mais, comme nous sommes résilients et issus d'une structure très solide, nous transformons toujours les difficultés en opportunités ; nous avons ainsi réussi à rétablir notre capacité assez rapidement », a-t-il souligné.

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Selon le responsable, ce redressement a été rendu possible grâce à un financement de 300 millions de kwanzas débloqué par l'exécutif. Ces fonds ont permis de renouveler le matériel industriel, d'améliorer et de remplacer certaines machines, d'acquérir de nouveaux équipements et de créer de meilleures conditions pour produire des articles de qualité supérieure, avec une meilleure finition et une production plus rapide, le tout à des prix compétitifs.

Jamir Baptista a indiqué qu'avec ce financement, l'entreprise a acquis un parc industriel complet comprenant plus de dix nouvelles machines, notamment des équipements CNC pour la découpe automatique de tôles et la fabrication de pièces, des cintreuses de tubes, des équipements pour la fabrication de silos et de réservoirs (eau et carburant), des plieuses pour la production de gouttières ainsi que des cisailles-guillotines pour la découpe automatique de tôles.

« Il s'agit d'une gamme d'équipements qui apportera une nouvelle dynamique et plus de rapidité à notre production, tout en permettant de réduire les coûts des produits ; en effet, moins d'heures consacrées à la fabrication impliquent une consommation d'énergie moindre et un besoin réduit en main-d'oeuvre », a-t-il expliqué.

Malgré le soutien reçu, le directeur général a souligné la nécessité pour l'exécutif d'accorder une plus grande attention aux infrastructures touchées par les catastrophes, notamment par la création d'un fonds spécifique pour leur remise en état.

« Certaines entreprises ont perdu la totalité de leurs infrastructures, alors que le décret ne mentionne que les machines et les consommables. C'est un point sur lequel nous aimerions attirer l'attention, car les conditions actuelles ne permettent pas d'éviter que de tels scénarios ne se reproduisent en cas de nouvelles pluies », a-t-il ajouté.

Le responsable a salué le soutien apporté au redressement de l'industrie et a encouragé l'exécutif à continuer de soutenir le secteur entrepreneurial, soulignant que Benguela compte des chefs d'entreprise déterminés à favoriser la croissance de l'économie nationale, à réduire les importations et à accroître la production locale.

« Nous déployons tous nos efforts dans un esprit de patriotisme industriel pour affirmer qu'il ne suffit pas de fabriquer en Angola, mais qu'il faut aussi consommer ce qui est fabriqué en Angola », a-t-il déclaré.

Trois décennies d'activité

Forte de plus de 30 ans d'expérience sur le marché angolais, Nova Fumetal exerce ses activités dans les domaines de la fonderie de métaux ferreux, de la fabrication de composants agricoles, d'équipements d'assainissement de base, d'engrenages, de la maintenance industrielle ainsi que de la production de machines et d'équipements à usage hospitalier et industriel.

L'entreprise fabrique également des panneaux de signalisation, des enseignes lumineuses, des lettrages et de petites machines destinées à la transformation de produits agricoles, notamment des moulins, des batteurs et d'autres équipements.

Dans le domaine de l'assainissement de base, elle produit, entre autres, des abris, des points de collecte des déchets, des brouettes, des bennes et des chariots de transport de déchets.

Pour le secteur hospitalier, elle fabrique des potences à sérum, des lits médicalisés, des paravents ainsi que des chariots pour le transport de médicaments et de repas.

L'entreprise a été fondée il y a plus de 30 ans et refondée il y a six ans sous sa dénomination actuelle, Nova Fumetal.