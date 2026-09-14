Angola: LAR va doubler le volume de transport de marchandises sur le corridor de Lobito

Lobito — Le consortium Lobito Atlantic Railway (LAR) oeuvre pour doubler le volume de transport de marchandises par rapport aux 200 000 tonnes enregistrées l'année dernière, a déclaré ce samedi à Benguela son directeur commercial, Artur Silva.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP en marge de la Foire internationale de Benguela, le responsable a affirmé que le consortium augmentait d'année en année la quantité de marchandises transportées.

À cette fin, il a mis en place une fréquence de quatorze trains par semaine : sept à destination de la République démocratique du Congo et autant pour le retour vers l'Angola.

« Nos trains parcourent 1 289 kilomètres en 48 heures, un délai idéal pour le transport de gros volumes de marchandises », a-t-il estimé.

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Il a toutefois souligné les contraintes liées aux infrastructures en République démocratique du Congo, incompatibles avec celles de l'Angola, mais a précisé que ces dernières « feront heureusement l'objet de travaux pour permettre la circulation sur le tronçon de 450 km jusqu'à Kolwezi et ainsi réduire le temps de trajet ».

« Nous mettons deux jours pour aller de Lobito à Luau, autant de temps pour le trajet de Luau à Kolwezi, et une journée pour les formalités douanières entre les deux pays. Nous parcourons 1 289 kilomètres en deux jours, alors qu'il nous faut le même temps pour couvrir les 450 km séparant Dilolo de Kolwezi », a-t-il déploré.

Le directeur a également évoqué le transport de marchandises nationales, telles que les denrées alimentaires, les carburants, le gaz butane, le ciment et d'autres matériaux de construction, contribuant ainsi au développement de l'économie locale.

Concernant les investissements programmés par le consortium, il a révélé qu'il est prévu de prolonger les voies d'évitement dans les gares où les trains se croiseront.

« Nous sommes arrivés sur le corridor de Lobito avec un important portefeuille d'investissements. Il s'agissait d'abord d'améliorer le système de signalisation et de communication de l'infrastructure ferroviaire elle-même, puis d'investir dans des wagons », a-t-il expliqué.

Selon le directeur commercial, LAR reçoit chaque semaine des wagons en provenance d'Afrique du Sud et d'autres régions, afin d'accroître sa capacité de transport.

« Nous devons investir toujours davantage dans les actifs de l'entreprise en important de nouveaux wagons et en remettant en état des locomotives. À ce jour, nous exploitons environ 320 wagons et disposons de 23 trains constitués », a-t-il déclaré.

Artur Silva a également indiqué que l'entreprise remettait en service d'anciens wagons transférés du CFB à la LAR, dans le but de dynamiser le transport de marchandises.

Concernant sa participation à la 15e édition de la Foire internationale de Benguela, il a souligné que LAR est une entreprise exerçant un impact majeur sur le corridor de Lobito ; elle ne pouvait donc manquer ce rendez-vous qui réunit diverses entreprises des régions du centre et du sud de l'Angola.

« Nous sommes présents dans le but de recueillir des intentions commerciales. Nous sommes à la disposition de tous ceux qui souhaitent expédier leurs marchandises par voie ferroviaire », a-t-il déclaré.

La LAR est le concessionnaire du chemin de fer de Benguela ; elle est chargée du transport de gros volumes et de la maintenance des infrastructures ferroviaires, ainsi que de la gestion du terminal minéralier du port de Lobito.