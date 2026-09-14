Angola: Caála enregistre une hausse de plus de 37 000 tonnes lors de la campagne agricole 2025-2026

Caála — L'activité agricole à Caála, dans la province de Huambo, a augmenté de plus de 37 000 tonnes lors de la campagne 2025-2026, atteignant 307 384,29 tonnes contre 269 611,01 tonnes lors de la saison précédente, grâce à une plus forte adhésion des communautés aux activités de culture.

Ces données ont été communiquées à l'ANGOP ce samedi par le directeur local de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Vasco Pongolola, qui a attribué cette croissance à la mobilisation des communautés et au renforcement de l'assistance technique apportée aux producteurs.

Selon le responsable, ce résultat a été obtenu par 31 610 familles d'agriculteurs, contre 11 536 lors de la campagne précédente, avec le soutien et l'assistance technique du secteur local, par le biais du Programme de lutte contre la pauvreté et de la Station de développement agricole (EDA).

Vasco Pongolola a précisé que l'activité a couvert une superficie de 88 894,37 hectares, soit 5 935,63 hectares de plus que lors de la campagne 2024-2025, ce qui a contribué à l'augmentation du volume récolté dans la municipalité.

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Les cultures de maïs, de tubercules et de produits maraîchers ont été prédominantes durant cette campagne, avec des perspectives d'augmentation de l'offre alimentaire et des produits destinés à la commercialisation.

Pour la campagne 2026-2027, la Direction municipale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à Caála prévoit d'étendre la surface cultivée à 94 830 hectares, en impliquant 52 683 familles d'agriculteurs suivies par le secteur.

L'objectif, selon Vasco Pongolola, est d'accroître la productivité à l'hectare, d'augmenter le volume et la qualité des produits commercialisés et d'améliorer les revenus des familles d'agriculteurs, afin de renforcer la sécurité alimentaire et le développement économique local.

La stratégie prévoit le renforcement de l'assistance technique et la promotion de l'accès aux semences, aux engrais et aux outils de travail, ainsi que l'organisation des producteurs en coopératives et associations afin de faciliter l'accès au financement et aux marchés.

Pour la campagne agricole 2026-2027, le responsable a mis en avant des cultures privilégiées telles que le maïs, le haricot, le soja, la pomme de terre, la patate douce et les cultures maraîchères, sans négliger la culture fruitière, notamment l'avocat et les agrumes.

Parmi les principaux défis du secteur, Vasco Pongolola a souligné le mauvais état des voies d'accès, qui entrave l'acheminement des produits vers les centres de commercialisation, ainsi que l'insuffisance d'engrais, d'insecticides pour la lutte antiparasitaire et de moyens de mécanisation.

Il a affirmé que Caála entend, en tirant parti des opportunités offertes par le corridor de Lobito, renforcer l'activité commerciale et diversifier l'agriculture, l'élevage, la transformation agro-industrielle, ainsi que la conservation et la commercialisation des produits.

Comptant 263 415 habitants selon les résultats du recensement de 2024, Caála est l'une des municipalités de la province de Huambo à forte vocation agricole, favorisée par la disponibilité des terres et des conditions climatiques propices à la culture de diverses denrées alimentaires.