Angola: Basket-ball - Petro de Luanda perd face au Sporting

Luanda — Le Petro de Luanda s'est incliné ce samedi face au Sporting du Portugal (79-83) et a manqué la qualification pour la finale du tournoi international « Cidade de Luanda », qui se déroule au pavillon omnisports de Kilamba, dans la capitale angolaise.

Le champion d'Angola a mené les premières minutes du match, se constituant une avance allant jusqu'à 16 points. Cependant, les « Lions » portugais ont rapidement réagi, prenant le contrôle du jeu extérieur et réduisant progressivement l'écart.

Malgré la remontée du Sporting, le Petro de Luanda a regagné les vestiaires à la mi-temps avec un avantage de 45-43.

En seconde période, les recrues Wheza Panzo et Dimitri Maconda ont fait valoir leurs qualités et insufflé un nouveau dynamisme à la formation « tricolore » angolaise, qui a continué de rêver de la victoire.

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Dans une fin de match électrique, le Sporting, où évolue l'Angolais João Fernandes, a réussi à prendre l'avantage au tableau d'affichage.

Le Petro a tenté d'inverser la tendance, mais n'a pas trouvé les solutions nécessaires pour éviter la défaite, l'équipe portugaise parvenant à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final.

Suite à ce résultat, le Petro de Luanda disputera le match pour la troisième place contre le Primeiro de Agosto à 17h00, tandis que le FC Porto et le Sporting s'affronteront en finale à 19h00.

Par ailleurs, le Primeiro de Agosto s'était incliné hier face au FC Porto sur le score de 77-94.