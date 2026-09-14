Angola: Basket-ball - Le Primeiro de Agosto s'incline face au FC Porto

Luanda — Le Primeiro de Agosto s'est incliné ce samedi face au FC Porto sur le score de 77-94, lors d'un match du tournoi international de basket-ball masculin senior qui se déroule au Pavillon multisports de Kilamba, à Luanda, la capitale angolaise.

Lors de cette rencontre marquant les débuts de Miguel Lutonda en tant qu'entraîneur principal de l'équipe de Primeiro de Agosto, le FC Porto a rapidement fait valoir son expérience, notamment dans la circulation du ballon et la finition.

Le meneur international angolais Childe Dundão a joué un rôle déterminant dans l'animation du jeu de l'équipe portugaise, permettant à sa formation de rejoindre les vestiaires à la mi-temps avec une avance de 51-40.

Dans les deux derniers quarts-temps, les « Rouge et Noir » angolais ont tenté d'inverser le score, mais les solutions ont tardé à se concrétiser face au dynamisme et à l'efficacité imposés par l'adversaire.

Dans l'autre match du tournoi, le Petro de Luanda, champion national, affronte le Sporting du Portugal.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera le FC Porto dimanche en finale, tandis que le perdant jouera contre le Primeiro de Agosto pour la troisième place.