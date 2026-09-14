Angola: Luís Nunes désigne l'unité comme facteur de cohésion du MPLA

13 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/ART/LUZ

Luanda — Le premier secrétaire provincial du MPLA à Luanda, Luís Nunes, a souligné ce samedi que l'unité des militants est un facteur essentiel au renforcement du parti au pouvoir en Angola.

Il a exprimé cette position lors de la présentation des grandes lignes de sa candidature, dans le cadre du processus organisationnel du MPLA à Luanda.

À cette occasion, Luís Nunes a appelé les militants à placer les intérêts du parti au-dessus des considérations personnelles et à maintenir la cohésion jusqu'aux élections de 2027.

« Sans unité, il n'y a pas de force politique », a-t-il affirmé en présentant les cinq axes de sa candidature.

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Parmi les principaux défis, il a cité la mobilisation de plus de cinq millions d'électeurs potentiels pour l'opération d'enregistrement électoral ainsi que la « reconquête politique de Luanda » lors des élections de 2027.

Il a précisé que les cinq axes de sa candidature comprennent : « l'unité, la cohésion et la discipline du parti », « l'organisation, la formation politique et la valorisation des cadres », « la communication politique, l'information et la mobilisation », « une plus grande participation des jeunes et des femmes » et « la résolution des problèmes de la population ».

Dans ce dernier domaine, Luís Nunes a évoqué des projets touchant les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, de la santé et des infrastructures.

Il a également mentionné le Programme intégré de Luanda (PIL), qui prévoit des interventions dans différentes municipalités concernant l'éclairage public, les trottoirs, la plantation d'arbres, les espaces verts et d'autres infrastructures.

La présentation des grandes lignes de la candidature s'inscrit dans le processus organisationnel du MPLA à Luanda, dont la conférence provinciale est prévue pour le 26 septembre.

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