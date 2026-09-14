Congo-Kinshasa: L'Inspection générale de la police contrôle les commissariats de Tshangu et de la Nsele à Kinshasa

14 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Inspection générale de la Police nationale congolaise (IG-PNC) a lancé, vendredi 11 septembre, une mission de contrôle de trois jours dans les commissariats urbains de Tshangu et de la Nsele, à Kinshasa. Selon un communiqué de la police, cette opération vise notamment à vérifier le respect des droits humains, la protection des libertés publiques et la légalité des actes posés par les policiers.

Cette mission, initiée par le commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mushid Yav, porte également sur la lutte contre les tracasseries policières, la gestion des amendes transactionnelles et le travail des officiers de police judiciaire.

Dès le premier jour de contrôle, plusieurs cas d'arrestations arbitraires et de dépassement des délais légaux de garde à vue ont été constatés dans certains commissariats de Masina, Ndjili et Kimbanseke, rapporte le communiqué.

Les policiers mis en cause sont entendus par l'Inspection générale, précise la même source.

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À l'inverse, les commissariats de Maluku et de Menkao ont été salués pour la bonne gestion de leurs dossiers judiciaires.

À travers cette mission, l'Inspection générale dit vouloir renforcer la discipline au sein de la Police nationale congolaise et promouvoir une institution respectueuse des lois et des droits des citoyens.

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