Congo-Kinshasa: Un partenariat signé à Matadi pour promouvoir la langue kikongo au Kongo-Central

14 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Institut international du Kikongo (IIK) et le ministère provincial de la Culture du Kongo-Central ont signé, vendredi 11 septembre à Matadi, une convention de partenariat pour la protection et la promotion de la langue kikongo.

Cette initiative vise notamment à faire face au recul de l'usage de cette langue nationale dans la province. L'IIK mène également des démarches auprès des institutions provinciales pour obtenir un appui financier et logistique.

Préparation des États généraux

Reçu par le président de l'Assemblée provinciale, Papy Mantezolo, le représentant de l'IIK, Robert Lukebana Mbala, a fait état d'un déclin de la pratique du Kikongo au sein de la population locale, comparativement à d'autres aires linguistiques du pays.

Cette convention prévoit la tenue des États généraux de la langue kikongo du 6 au 10 octobre prochain à l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Mbanza-Ngungu. Les assises réuniront des chercheurs, des acteurs culturels et des décideurs politiques pour fixer des mesures d'enseignement et de diffusion de la langue.

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