Congo-Kinshasa: La Synergie des syndicats des enseignants de la RDC suspend sa grève mais dénonce la « démotivation » du personnel

La Synergie des syndicats des enseignants de la RDC suspend son mouvement de grève, tout en dénonçant la « démotivation » du personnel enseignant. La décision a été prise samedi 12 septembre à Kinshasa, à l'issue d'une assemblée générale d'évaluation du mouvement.

La Synergie appelle ainsi les enseignants qui avaient respecté le mot d'ordre de non-reprise à reprendre les cours. Elle estime toutefois que plusieurs de leurs revendications restent sans réponse du gouvernement.

Le secrétaire national de la Synergie, Minot Makabu, affirme que les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants ont des conséquences sur la qualité de l'enseignement.

« La Synergie des syndicats des enseignants de la RDC fait remarquer au Gouvernement qu'il porte la responsabilité de la baisse du niveau de notre enseignement en faisant travailler les enseignants complètement démotivés », a-t-il déclaré.

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Parmi les principales revendications citées figurent notamment l'amélioration des salaires, la prise en charge des enseignants non payés et la sécurisation de leur carrière.

Reprise des cours et prochaines actions

Malgré la suspension de la grève, la Synergie demande à ses membres de se préparer à de nouvelles activités syndicales prévues le 5 octobre 2026.

Elle estime notamment que les conditions salariales des enseignants doivent être améliorées et rappelle que le droit à un salaire digne est garanti par la Constitution.

La décision de suspendre la grève intervient après plusieurs jours de mobilisation des enseignants pour réclamer des réponses à leurs revendications auprès du gouvernement.