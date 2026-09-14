Congo-Kinshasa: Les enseignants suspendent leur grève et reprennent les cours ce lundi en Équateur

Les enseignants de la province éducationnelle Équateur 1 suspendent leur mouvement de grève et reprennent les cours dès ce lundi 14 septembre. La décision a été prise samedi 12 septembre à Mbandaka, lors d'une assemblée générale de la Dynamique des syndicats des enseignants.

Les syndicats disent avoir constaté que plusieurs établissements scolaires publics fonctionnaient normalement depuis le début de la grève, le 1er septembre, avec une majorité d'enseignants présents à leur poste. Ils ont donc décidé de suspendre le mouvement dans la province.

« Tous les enseignants sont appelés à reprendre le chemin de l'école dès ce lundi sur l'ensemble de la province de l'Équateur », a détaillé François Mukadi Kashama, porte-parole de la Dynamique des quatre syndicats des enseignants.

Les délégués syndicaux sont désormais chargés de poursuivre les négociations au niveau national, à Kinshasa. Des sit-in, marches et rencontres au ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté sont notamment envisagés.

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Plusieurs revendications

Les enseignants réclament notamment la prise en charge salariale des enseignants non mécanisés et non payés, ainsi que l'augmentation du salaire de base à 500 dollars américains par mois.

Ils demandent également l'attribution de numéros matricules de la fonction publique, la suppression des zones salariales entre les enseignants des grandes villes et ceux des territoires et secteurs, ainsi que la modification du mode de paiement des enseignants selon leur lieu d'affectation.

Pour rappel, la marche des enseignants prévue le 1er septembre à Mbandaka avait été empêchée par la police. Les enseignants avaient alors décidé d'entamer une grève.