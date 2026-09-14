Congo-Kinshasa: Les décès communautaires compliquent encore la riposte contre Ebola à Bule en Ituri

Les décès communautaires restent l'un des principaux défis de la riposte contre Ebola dans les zones rurales de l'Ituri. À Bule, dans la zone de santé de Fataki, territoire de Djugu, les responsables sanitaires alertent sur les difficultés qui entravent la prise en charge des malades.

Selon un responsable de santé contacté dimanche 13 septembre 2026 par Radio Okapi, plusieurs décès communautaires sont enregistrés chaque jour dans cette zone. Les équipes sanitaires éprouvent notamment des difficultés à sécuriser les dépouilles, à effectuer les prélèvements nécessaires et à organiser des enterrements dignes et sécurisés.

La prise en charge des cas suspects est également confrontée à d'importantes contraintes. Dans la zone, une seule ambulance est disponible pour l'évacuation des patients. En raison de l'insécurité, elle ne peut circuler que pendant la journée. Les malades qui arrivent en soirée doivent parfois attendre jusqu'au lendemain avant d'être transférés vers le site de prise en charge de Fataki.

Cette situation alimente les tensions au sein de la communauté. Des membres du personnel de santé affirment faire l'objet d'accusations de la part de certains habitants. Des équipes de riposte ont même été victimes d'attaques.

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Face à ces difficultés, les responsables sanitaires plaident pour l'installation d'un site de transit ou de traitement à Bule. Une telle structure permettrait de stabiliser les patients et de leur assurer une prise en charge avant un éventuel transfert vers Fataki.