Togo: Bassadji décroche le trophée au terme d'une finale palpitante

Au terme d'une finale âprement disputée, l'équipe de Bassadji a pris le meilleur sur 4 FC (1-0), dimanche 13 septembre 2026, sur le terrain de Bè-Dangbuipe. Elle succède ainsi aux précédents vainqueurs et inscrit son nom au palmarès de la 25e édition du Tournoi de l'Amitié.

Le terrain de Bè-Dangbuipe a été, dimanche, le théâtre d'une finale riche en intensité et en émotions. Pour cette 25e édition du Tournoi de l'Amitié, Bassadji et 4 FC se sont livrés une véritable bataille pour le trophée, devant un public venu nombreux soutenir les deux formations.

Au terme des débats, c'est finalement Bassadji qui a eu le dernier mot. Plus efficace, l'équipe a réussi à inscrire l'unique but de la rencontre, avant de s'appuyer sur une organisation solide pour conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Mené au score, 4 FC a tenté de réagir et de revenir dans la partie. Les différentes offensives n'ont toutefois pas permis aux joueurs de trouver la faille dans la défense adverse. Bassadji, de son côté, a fait preuve de maîtrise et de solidarité pour préserver son précieux avantage.

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Une victoire célébrée dans la liesse

Au coup de sifflet final, la joie était manifeste dans le camp de Bassadji. Joueurs, dirigeants et supporters ont laissé éclater leur bonheur après cette victoire qui leur permet de soulever le trophée de cette 25e édition.

Au-delà du résultat sportif, cette finale a surtout été l'occasion de célébrer l'esprit qui sous-tend le Tournoi de l'Amitié. Sur le terrain comme dans les tribunes, l'événement a une nouvelle fois mis en avant les valeurs de fraternité, de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

Pour le président du comité d'organisation, M. Amesse David, le bilan de cette édition est largement satisfaisant.

« Nous rendons grâce à Dieu pour cette 25e édition, qui nous a permis de vivre de beaux moments de partage et de fraternité. Nous remercions les 7 noyaux de Bè pour leur forte mobilisation », a-t-il déclaré.

Revenant sur la finale, il a salué l'engagement et le talent des acteurs : « Par rapport à la finale, les joueurs se sont battus et ont démontré leur talent tout au long de la compétition. Les jeux sont à la hauteur des attentes. Nous félicitons toutes les équipes participantes pour leur engagement. »

Des distinctions pour récompenser les acteurs

La cérémonie de clôture a également été marquée par la remise de distinctions individuelles. Le meilleur gardien, le meilleur joueur ainsi que le joueur fair-play de la compétition ont été récompensés pour leurs performances et leur comportement durant le tournoi.

Les deux équipes finalistes n'ont pas été oubliées. Des enveloppes financières leur ont été remises en guise d'encouragement et de reconnaissance pour leur engagement tout au long de la compétition.

32 équipes au départ

Lancée le 5 juillet 2026, cette 25e édition du Tournoi de l'Amitié a réuni 32 équipes. Durant plus de deux mois, les différentes formations se sont affrontées dans une ambiance placée sous le signe du sport, de la fraternité et de la cohésion.

Avec la clôture de cette édition, le promoteur réaffirme sa volonté de poursuivre l'initiative. Il assure sa disponibilité à organiser ce rendez-vous sportif chaque année, conformément à son ambition de contribuer à l'épanouissement et à l'encadrement de la jeunesse togolaise.

Après plusieurs semaines de compétition, le verdict est donc tombé à Bè-Dangbuipe : Bassadji est le grand vainqueur de la 25e édition du Tournoi de l'Amitié.