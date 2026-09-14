Maroc: Le CMC organise le 6e concours de court-métrage « La Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l'image »

13 Septembre 2026
Libération (Casablanca)

À l'occasion de la commémoration du 51ème anniversaire de la Marche Verte, le Centre cinématographique marocain (CMC) organise la 6ème édition du concours de court-métrage » la Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l'image ».

L'objectif de cette compétition, organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, la Culture et de la Communication, et ouverte aux jeunes réalisateurs amateurs et créateurs d'images et de contenus vidéo âgés de 35 au plus, est d'illustrer avec des images d'archives, de fiction ou d'animation, cet événement majeur qui a marqué l'histoire du Royaume du Maroc, indique le CMC dans un communiqué.

Les inscriptions au concours sont ouvertes en ligne jusqu'au 15 octobre 2026, précise la même source, notant que le formulaire d'inscription doit être imprimé et signé par le réalisateur et envoyé à l'adresse électronique suivante: filmcourtmarcheverte@ccm.ma

Pour plus d'informations sur les conditions et critères de participation, détaillées dans le règlement du concours, les organisateurs invitent les intéressés à consulter le site web « www.ccm.ma », conclut le communiqué.

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