Afrique: Championnat d'Afrique de karaté 2026 - Le Maroc porte son bilan à 24 médailles, dont quatre en or

Les membres de l'équipe nationale marocaine participant au Championnat d'Afrique de karaté, qui se déroule en Algérie, ont porté leur total à 24 médailles (quatre d'or, 13 d'argent et 7 de bronze), à l'issue de la troisième journée des compétitions qui ont débuté jeudi et se poursuivront jusqu'à ce dimanche.

Lors des compétitions du samedi, les éléments nationaux ont réussi à décrocher une médaille d'or, 5 en argent et deux en bronze (dans différentes catégories d'âge).

La médaille d'or a été remportée par Ali Afif dans la catégorie des moins de 60 kg (combat/kumité), tandis que les cinq médailles d'argent ont été l'oeuvre de Haitham Oufkir (-75 kg), Samir Sadini (-67 kg), Doae Choukri (-61 kg), Roumayssae Tarkou (-55 kg) dans la catégorie combat, ainsi que d'Abderrahmane Chakir (dans la catégorie kata).

Les deux médailles de bronze ont été remportées par Salah-Eddine Koubidy (-84 kg) et Othmane Hebbal (+84 kg) en combat.

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Les membres de l'équipe marocaine avaient remporté trois médailles de bronze lors de la première journée, tandis qu'ils avaient décroché trois médailles d'or, 8 d'argent et deux de bronze lors de la deuxième journée.

La Fédération Royale marocaine de Karaté et dsciplines Associées avait indiqué sur sa page Facebook que le Maroc participe à cette échéance continentale avec une délégation sportive comprenant des athlètes (hommes et femmes) représentant les différentes catégories d'âge, dans les disciplines du combat (kumité) et du kata.

Elle avait également relevé que les éléments nationaux se sont préparés pour ce championnat continental selon un programme de préparation et d'entraînement intensif tout au long de l'année au centre d'entraînement de Bouznika où l'accent a été mis sur le renforcement de la condition physique, technique et mentale, parallèlement à une bonne préparation pour les différentes compétitions et dans toutes les catégories participantes.