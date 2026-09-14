Maroc: Ligue des champions UEFA - Le Marocain Bouaddi impressionne par son calme et sa capacité d'intégration

12 Septembre 2026
Libération (Casablanca)

Le footballeur marocain Ayyoub Bouaddi a « impressionné » par son calme et sa capacité d'intégration lors du match de Manchester City sur la pelouse du FC Porto en Ligue des champions de l'UEFA, écrit le journal tunisien « La Presse de Tunisie » dans sa livraison de samedi.

Titularisé pour la première fois avec Manchester City, le milieu marocain, « sans chercher à en faire trop (...), a surtout impressionné par son calme et sa capacité à s'intégrer immédiatement dans le jeu des Citizens », indique le journal francophone.

Dans un article intitulé « Bouaddi a saisi sa première chance », le quotidien estime que Bouaddi « a brillé à Porto » et a réussi le test dans un contexte autrement « plus exigeant que quelques minutes grappillées en championnat ».

Pendant 75 minutes, Bouaddi a surtout dégagé « beaucoup de maîtrise », indique la même source, précisant qu'avec 71 ballons touchés et 54 passes réussies sur 55, soit 98% de réussite, le Marocain a « presque toujours joué juste ».

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Le Lion de l'Atlas a également récupéré sept ballons, remporté cinq duels, réussi trois tacles et signé une interception, ajoute « La Presse de Tunisie », relevant que « sans être spectaculaire, l'ex-Dogue a constamment proposé une solution et accepté de recevoir dans des zones où Porto venait régulièrement presser ».

« C'est surtout cette tranquillité qui a marqué son coach », note le média tunisien, citant ses propos: « Beaucoup de joueurs, après avoir raté deux passes, commencent à paniquer. Lui n'a que 18 ans et c'est un joueur fantastique ».

Installé dans une zone particulièrement exposée, l'ancien Lillois devait avant tout assurer les connexions, résister au pressing et permettre à son équipe de rester équilibrée, fait savoir le quotidien.

Pour une première titularisation, Bouaddi a montré qu'il « pouvait déjà supporter ce niveau d'exigence », se réjouit le journal qui rapporte les appréciations des anciens internationaux Wayne Rooney et Clarence Seedorf.

« Jouer au poste de Rodri au milieu de terrain avec autant de discipline et de maturité à seulement 18 ans, c'est extrêmement difficile », a dit Rooney, l'ancien international anglais, cité par l'article.

« Bouaddi est calme, dégage une immense confiance dans ses qualités techniques, et sa capacité à éliminer grâce à ses feintes de corps ne s'enseigne pas », a souligné l'Anglais.

« Être capable de conserver le ballon, de se placer avec justesse et de lire le jeu avec une telle intelligence en permanence à son âge, c'est exceptionnel », a déclaré, pour sa part, l'ancien international néerlandais Seedorf.

« Les comparaisons sont forcément prématurées, mais la première impression est déjà forte », conclut le quotidien tunisien.

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