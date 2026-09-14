Sénégal: Le ministère à l'écoute des acteurs de la région oriental et de Kaffrine

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) part à la rencontre des producteurs. Du 15 au 22 septembre 2026, une délégation du département ministériel effectuera une tournée de terrain dans le Sénégal oriental et la région de Kaffrine. Objectif : constater les réalités de la campagne agricole, mesurer les niveaux de production, identifier les contraintes et recueillir les attentes des acteurs des systèmes agro-pastoraux.

La tournée démarrera à Kédougou, où plusieurs filières seront passées en revue, notamment le coton, les semences, l'aviculture, la riziculture et la transformation agroalimentaire. Une rencontre avec les acteurs agro-pastoraux est également prévue. À Salémata, la délégation visitera plusieurs aménagements rizicoles, dont une parcelle de 28 hectares et un périmètre de 295 hectares destiné à la production de riz marchand et à la multiplication de semences. Des sites de production de maïs ainsi que des fermes associant riziculture et multiplication de semences de fonio figurent également au programme. À Tambacounda, la mission s'intéressera aux productions de coton, de maïs et de riz, ainsi qu'à l'élevage. Des échanges directs avec les acteurs permettront de faire le point sur les difficultés rencontrées et les perspectives des filières.

Le déplacement se poursuivra dans les départements de Goudiry et de Koumpentoum, avec des visites de parcelles d'arachide et de maïs. À Koungheul, l'accent sera notamment mis sur les productions de lait et de viande, ainsi que sur l'arachide, le mil et le sésame.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la région de Kaffrine, le MASAE se rendra à Malem Hodar, où sont prévus la visite du barrage hydro-agricole de Niahène, des parcelles de l'Union des Coopératives de Sagna et du foirail. À Sikilo, la délégation découvrira une ferme intégrée agriculture-élevage, avant de visiter une société coopérative agricole à Diamagadio. La tournée sera également marquée par une rencontre avec les acteurs agro-pastoraux de Kaffrine et une étape à Birkelane, notamment auprès de grands producteurs et du réseau des GIE producteurs de céréales de Mabo.