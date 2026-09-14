Soudan: Al-Eaysir - La culture, les ARTs et les médias sont des leviers essentiels du dialogue

13 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a affirmé que la culture, les arts et les médias constituent des outils majeurs du dialogue entre les composantes de la société. Il a expliqué qu'ils permettent de toucher la sensibilité des Soudanais et de transformer les divergences, d'un facteur de tension, en occasion de compréhension et de mémoire commune.

S'exprimant samedi à Omdurman, lors d'un atelier organisé au Centre mondial des médias et de la culture sur le dialogue soudanais-soudanais, en présence du général Ibrahim Jaber et de plusieurs acteurs des médias, de l'écriture, du théâtre et des arts, le ministre a estimé que la phase actuelle exige de réhabiliter le dialogue comme moyen de construire un consensus national et d'ouvrir la voie à un Soudan inclusif.

Il a précisé que le rôle du gouvernement consiste à créer un climat favorable au dialogue, sans intervenir dans ses thèmes, ni imposer son agenda, ni superviser ses conclusions. Il a aussi souligné que le dialogue doit être ouvert à tous les Soudanais, dans le respect des differends, avec pour objectif un pays où tout le monde gagne.

Al-Eaysir a enfin appelé les artistes à faire du théâtre et de la dramaturgie des ponts entre les citoyens, loin des discours de haine et de la polarisation.

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