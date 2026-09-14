Soudan: Al-Eaysir - La culture, les ARTs et les médias sont des leviers essentiels du dialogue

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a affirmé que la culture, les arts et les médias constituent des outils majeurs du dialogue entre les composantes de la société. Il a expliqué qu'ils permettent de toucher la sensibilité des Soudanais et de transformer les divergences, d'un facteur de tension, en occasion de compréhension et de mémoire commune.

S'exprimant samedi à Omdurman, lors d'un atelier organisé au Centre mondial des médias et de la culture sur le dialogue soudanais-soudanais, en présence du général Ibrahim Jaber et de plusieurs acteurs des médias, de l'écriture, du théâtre et des arts, le ministre a estimé que la phase actuelle exige de réhabiliter le dialogue comme moyen de construire un consensus national et d'ouvrir la voie à un Soudan inclusif.

Il a précisé que le rôle du gouvernement consiste à créer un climat favorable au dialogue, sans intervenir dans ses thèmes, ni imposer son agenda, ni superviser ses conclusions. Il a aussi souligné que le dialogue doit être ouvert à tous les Soudanais, dans le respect des differends, avec pour objectif un pays où tout le monde gagne.

Al-Eaysir a enfin appelé les artistes à faire du théâtre et de la dramaturgie des ponts entre les citoyens, loin des discours de haine et de la polarisation.