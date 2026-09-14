Soudan: Le Mârrikh double la mise face à Power Dynamos et poursuit sa route en Ligue des champions

L'équipe de football "Mârrikh" s'est qualifié samedi pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine des clubs après avoir de nouveau battu son hôte zambien, Power Dynamos, sur le score d'un but à zéro, lors du match retour du premier tour préliminaire.

La rencontre s'est disputée au stade Levy Mwanawasa, à Ndola, en Zambie. Au match aller, joué au Rwanda, le Mârrikh s'était déjà imposé par un but à zéro, portant le score cumulé à 2-0 en sa faveur.

L'unique but de la partie a été inscrit en seconde période par l'attaquant Fino Hasina. Le Mârrikh a ensuite su conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final, décrochant une victoire importante qui a rassuré ses supporters.

Au prochain tour, le club soudanais affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Horoya guinéen et la Jeunesse Sportive de Saoura algérienne.