Togo: Nouvelle ère pour le phosphate

Le démarrage des travaux d'exploitation des phosphates carbonatés dans les préfectures de Vo et de Zio s'accompagne d'un programme de relogement en collaboration entre la Société nouvelle des phosphates du Togo (SNPT) et la mairie de Vo 3.

La commune a procédé à la remise des clés de bâtiments scolaires construits par la SNPT sur le nouveau site de réinstallation, où un terrain de réserve est également en cours d'acquisition. Le site dispose déjà d'un forage équipé de bornes-fontaines et de deux puits, tandis que des travaux de réfection des toitures ont été réalisés.

Le sous-sol togolais recèle deux couches distinctes de phosphate. La première, dite « couche meuble », est celle exploitée depuis 1961 par le Togo, après des recherches concluantes menées dès 1952. D'une qualité exceptionnelle, elle a longtemps fait du phosphate le principal moteur de l'économie nationale, en particulier lors du boom des années 1970. Mais cette couche est aujourd'hui en voie d'épuisement.

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C'est là qu'intervient la seconde couche, dite « carbonatée » : une réserve estimée à environ 2 milliards de tonnes brutes, restée jusqu'ici inexploitée en raison de sa composition chimique plus complexe, qui nécessite des procédés de traitement plus sophistiqués que ceux utilisés pour la couche meuble.

Le phosphate carbonaté constitue une matière première essentielle à la fabrication d'engrais phosphatés, indispensables à l'agriculture. Sa valorisation représente donc un double enjeu pour le Togo : diversifier ses revenus miniers, alors que le gisement historique s'amenuise, et renforcer sa souveraineté en matière d'intrants agricoles, dans un contexte où de nombreux pays africains restent dépendants des importations d'engrais.