Togo/Cote d'Ivoire: L'ASCK chute, Asko brille

Fin de parcours continental pour le champion du Togo en titre. L'Association sportive des conducteurs de la Kozah (ASCK) s'est inclinée dimanche à Abidjan face à l'ASEC Mimosas (2-1), au terme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Un tout autre visage du football togolais s'illustre en revanche en Coupe de la Confédération, où l'ASKO de Kara réalise un parcours de haute volée.

Après avoir écrasé son adversaire nigérien de l'AS ZAM (5-0) à Niamey, le vice-champion du Togo a confirmé à domicile, s'imposant cette fois 1-0 au stade de Kégué, portant son total à 6 buts inscrits sans en encaisser un seul sur les deux manches.

Un sans-faute qui propulse l'ASKO au deuxième tour préliminaire, où elle affrontera le vainqueur du duel entre le FC Diarra (Mali) et Nations FC (Ghana).