Togo: Le GNEBTP déclare la guerre à la fraude et aux dérives sur les chantiers

Le Groupement national des entrepreneurs de BTP (GNEBTP) dénonce la fraude et des pratiques douteuses qui minent le secteur.

Les entrepreneurs appellent à une stricte intégrité dans un contexte de durcissement des contrôles de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

« En matière de marchés publics, la règle est stricte. La loi est dure, mais c'est la loi. Le temps de l'improvisation administrative et des arrangements est définitivement révolu », a averti le président du GNEBTP, Yawo Agbessi Tsogbe.

Un message sans détour, qui traduit la volonté du groupement de rompre avec certaines pratiques encore trop répandues dans la profession. Car pour Yawo Agbessi Tsogbe, la solidité d'une entreprise de BTP ne se mesure pas seulement à la qualité de ses ouvrages : elle repose tout autant sur la rigueur de ses dossiers administratifs et sur l'intégrité de ses pratiques, du bureau jusqu'au chantier.

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Premier front ouvert, la falsification de documents. Attestations de complaisance, diplômes fabriqués de toutes pièces, états financiers maquillés ou références de bonne exécution inventées pour gonfler artificiellement une offre, autant de pratiques qui ne relèvent plus de la simple débrouillardise administrative, mais bien d'actes de fraude passibles de sanctions administratives et financières.

Second front, tout aussi préoccupant : les dérapages constatés directement sur les chantiers. Vols de matériaux et de carburant, revente clandestine de fer à béton, complicités nouées avec des ouvriers et des tâcherons, complaisance face aux malfaçons, validation de dépenses surévaluées ou encore acceptation de travaux bâclés, la liste dressée par le président du GNEBTP est longue, et le ton, sans ambiguïté : « Le ciment qui disparaît, le carburant siphonné, le fer à béton revendu en sous-main. Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un avantage en nature. C'est un sabotage. C'est la destruction de l'entreprise. »

Face à l'ampleur de ces pratiques, le GNEBTP appelle l'ensemble de la profession à une tolérance zéro contre les dérives qui fragilisent la crédibilité et la viabilité économique du secteur.