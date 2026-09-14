Burkina Faso: Enseignement supérieur - Le président du Faso inaugure un complexe d'amphithéâtres à l'université Nazi-Boni

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé, le vendredi 11 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso, à l'inauguration d'un complexe amphithéâtre ultra-moderne de 1 200 places de l'université Nazi-Boni à Nasso. Cette infrastructure pédagogique s'inscrit dans le cadre des initiatives engagées par le chef de l'Etat pour renforcer les capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur au Burkina Faso.

Les étudiants de l'université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso vont pouvoir désormais suivre leurs cours dans de meilleures conditions. Ils ont, en effet, bénéficié d'un complexe amphithéâtre ultra-moderne de 1 200 places. L'infrastructure a été inaugurée, le vendredi 11 septembre 2026, par le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Ce joyau, construit et doté d'équipements ultra-modernes, s'inscrit dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ). Selon le président du Faso, la mise à disposition de cette infrastructure constitue toutefois une étape dans une ambition plus large. « Ce n'est qu'un début. Je vous souhaite de bien prendre soin de cette infrastructure. Notre mission, c'est de vous mettre dans les conditions », a-t-il déclaré. Pour le chef de l'Etat, le renforcement des infrastructures universitaires doit permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants et de travail des acteurs de l'enseignement supérieur.

« Nous avons pour ambition de construire plusieurs amphithéâtres. Nous ne voulons plus qu'un étudiant vienne et dise qu'il n'a pas eu de place pour s'asseoir », a laissé entendre le capitaine Ibrahim Traoré. Doté d'équipements réalisés par des artisans locaux, ce complexe vient renforcer les infrastructures pédagogiques de l'université Nazi-Boni. Sa mise en service participe à la volonté des autorités d'améliorer les conditions d'apprentissage et de formation dans les universités et centres universitaires du Burkina Faso. Elle s'inscrit également dans l'engagement du président du Faso de construire et d'équiper 40 amphithéâtres. L'infrastructure de Nasso fait partie d'une première série de 12 déjà en construction.

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Faire des universités de véritables pôles d'innovation, de recherche et de production

Lors de la cérémonie, le président du Faso a réaffirmé sa volonté de faire des universités de véritables pôles d'innovation, de recherche et de production au service du développement national et du peuple burkinabè. Selon le coordonnateur national de l'IPEQ, Pr Zakaria Soré, par ailleurs ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, la réalisation de ce complexe traduit la volonté de doter les universités d'infrastructures modernes et d'équipements adaptés.

« Pour l'enseignement supérieur, l'ambition est claire et affirmée : mettre les universités aux normes ; construire des amphithéâtres modernes ; construire des bibliothèques et valoriser la recherche scientifique », a-t-il rappelé. A l'en croire, le complexe de l'université Nazi-Boni est composée d'un amphithéâtre de 1 200 places, de 4 mini-amphithéâtres de 210 places, de 3 salles pédagogiques de 115 places chacune, de 6 laboratoires ultramodernes pouvant accueillir plus de 100 étudiants lors des travaux pratiques.

« Le complexe dispose d'une salle de lecture de 24 places, de salles de réunion pour les enseignants de 9 et 27 places, de deux bureaux paysagers pour doctorants d'une capacité totale de 32 places, d'une salle de réunion des doctorants de 20 places et d'une salle de conférence des doctorants de 70 places. Il comprend en outre plusieurs salles de cours d'une capacité de 70 et 90 places », a poursuivi Pr Zakaria Soré.

Au total, le complexe offre une capacité prévisionnelle de 3 257 personnes. Il est également doté d'un ascenseur d'au moins 10 personnes, de systèmes de vidéosurveillance et de sécurité-incendie, d'un dispositif de sonorisation et de digitalisation permettant la retransmission et l'interaction entre le grand amphithéâtre et les quatre mini-amphithéâtres.

Au nom du monde universitaire et de la recherche, le coordonnateur de l'IPEQ a pris l'engagement de faire du nouveau complexe « un creuset d'excellence et d'innovations au profit du peuple burkinabè ». L'étudiante en 3e année de pharmacie à l'université Nazi-Boni, Sakina Boro, a, au nom des bénéficiaires, salué la réalisation de cette infrastructure. Elle a exprimé la reconnaissance des étudiants, des enseignants et du personnel de l'université Nazi-Boni au président du Faso et aux acteurs ayant contribué à sa réalisation.

« En recevant ce joyau, véritable instrument de production de savoir, nous prenons devant vous l'engagement solennel d'en faire un espace de rigueur, de recherche et d'innovation »,

a-t-elle lancé. Les bénéficiaires ont également pris l'engagement d'utiliser le complexe avec responsabilité, afin qu'il serve durablement le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures.