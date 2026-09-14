Burkina Faso: Formation en informatique - 70 élèves et étudiants en situation de handicap visuel outillés

L'Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants (ANEAM) a clôturé, vendredi 11 septembre 2026 à Ouagadougou, la Ve édition de sa formation en informatique adaptée, au profit de 70 bénéficiaires.

L'informatique s'impose progressivement comme un outil incontournable dans les études et le monde professionnel. Pour permettre aux personnes en situation de handicap visuel de mieux s'approprier cet outil, l'Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants (ANEAM) a organisé une session de formation en informatique adaptée, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2026 à Ouagadougou.

La session était placée sous la présidence de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, avec l'accompagne-ment du coordonnateur de Sensoriel Handicap Corporation (SHC). Selon le président de l'ANEAM, Léon Ouédraogo, l'association a bien voulu continuer cette dynamique d'organisation de formation adaptée au profit des personnes en situation de handicap visuel, dans le sens où cela leur sera utile dans le milieu scolaire et professionnel.

Il a noté que pour cette Ve édition, 70 bénéficiaires ont été retenus. A écouter le formateur, Harouna Yigo, la session a été organisée suivant trois niveaux, afin de tenir compte des connaissances des participants.

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« Le premier niveau était consacré à la découverte de l'ordinateur, ainsi qu'à l'apprentissage des bases de Word et d'Excel. Le deuxième a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances en Word et Excel et de s'initier davantage aux recherches sur Internet. Et le troisième niveau a porté sur la gestion des courriers électroniques, le téléchargement et l'Intelligence artificielle », a-t-il expliqué. Le président de l'ANEAM a souligné la nécessité de disposer d'ordinateurs permettant aux bénéficiaires de continuer à pratiquer après les sessions de formation.

Pour lui, une longue période sans manipulation peut faire perdre une partie des acquis. De son coté, le chargé de programme de Sensorial Handicap Corporation a réaffirmé la disponibilité de sa structure à accompagner l'ANEAM dans la mesure de ses moyens. Pour Odile Zongo, une bénéficiaire venue de Gaoua, l'apprentissage de l'infor-matique représente une oppor- tunité d'améliorer ses conditions d'études. « La formation me sera bénéfique, parce qu'actuellement je suis élève en formation à l'école des cadres moyen en travail social à Gaoua. Donc bientôt, je serai en stage.

Cela va me permettre de rédiger mon rapport sans l'aide de quelqu'un », a-t-elle confié. Tout en remerciant les organisateurs, Odile Zongo a souhaité la poursuite de telles initiatives afin de permettre aux élèves en situation de handicap visuel de mieux s'adapter aux exigences d'un environnement de plus en plus numérisé. Au terme des cinq jours d'apprentissage, les participants ont reçu des attestations de formation.