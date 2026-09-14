Burkina Faso: Opération « KOGLEGO 2 » - Plusieurs personnes interpelées à Ouagadougou

Le ministre de la Sécurité, le camarade Mahamadou Sana, était sur le terrain dans la nuit du 10 au 11 septembre 2026, dans le cadre d'une vaste opération de bouclage, de contrôle et de fouille menée dans plusieurs quartiers de Ouagadougou et de sa périphérie. Déployée de 21 heures à 3 heures du matin, cette mission s'inscrit dans le cadre de l'opération « Koglego 2 », mise en oeuvre pour renforcer la prévention, la surveillance et la sécurisation de la capitale.

Placée sous la coordination du Centre des opérations du ministère de la Sécurité (CO MSECU), cette opération est prévue pour couvrir toute la période de fin d'année et s'étendre à l'ensemble du territoire national. A la différence des opérations Wibga, l'opération « Koglego 2 » repose sur une approche ciblée, à travers l'intervention dans des zones criminogènes et des poches à prévalence hostiles préalablement identifiées et cartographiées par les services de renseignement.

Elle vise ainsi à prévenir toute action hostile, à consolider le dispositif de prévention et à renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité face aux menaces sécuritaires. Durant toute l'opération, le ministre de la Sécurité a rassuré les populations quant à l'objectif de ces actions, qui visent exclusivement à garantir leur sécurité et à protéger leurs biens. Il a salué leur esprit de collaboration et les a invitées à poursuivre leur engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité.

A cette occasion, le ministre de la Sécurité a félicité et salué l'engagement ainsi que la détermination des équipes mobilisées. Il a souligné l'importance de ces actions de terrain qui contribuent à déjouer les stratégies des groupes criminels, souvent informés des mouvements des forces grâce à des relais sur le terrain. « En posant ces actes, nous contribuons également à compliquer leurs plans et à mieux anticiper leurs actions », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a également insisté sur la nécessité de mettre en commun les compétences et les expériences de chaque composante des forces de défense et de sécurité. Selon lui, « chacun a sa contribution dans cette lutte », car, c'est grâce à la complémentarité des intelligences et des savoir-faire que les Forces de défense et de sécurité pourront élaborer les meilleures stratégies pour faire face aux menaces.

Le camarade Mahamadou Sana a enfin rappelé que la sécurité demeure l'affaire de tous. Il a exhorté les populations à maintenir leur vigilance et à continuer de signaler tout comportement suspect aux numéros d'urgence : 16, 17, 18, 1010, 199 et 80 00 11 45.