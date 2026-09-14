Afrique: Jeux de l'AES / Finale du critérium Elite - Le sprint en or de Tiémoko Diamouténé

Après avoir laissé filer les deux premières épreuves cyclistes, le Mali tient enfin sa victoire. Tiémoko Diamouténé s'est imposé, hier 13 septembre 2026, sur le boulevard Thomas-Sankara, à l'occasion de la finale du critérium Elite des 2es Jeux de l'AES. Au terme d'une course animée et longtemps indécise, le Malien a eu le dernier mot au sprint. Il a couvert les 61,2 km en 1 h 32 min 05 s, à une vitesse moyenne de 39,913 km/h. Il devance les Burkinabè Mouni Vincent et Saturnin Yaméogo.

Clap de fin pour le cyclisme aux 2es Jeux de l'AES. Après les courses contre la montre individuelle et par équipes, la « petite reine » a livré, hier, sa dernière bataille sur le boulevard Thomas-Sankara. Douze coureurs, dont six Burkinabè et six Maliens, étaient au départ de ce critérium Elite disputé sur un circuit de 5,1 km à parcourir

à 12 reprises. La course démarre sur un rythme soutenu, mais le peloton reste groupé durant les premiers tours.

Il faut attendre le 4e tour pour voir trois coureurs se détacher.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Burkinabè Moukaila Rawendé, son compatriote Saturnin Yaméogo et le Malien Tiémoko Diamouténé prennent les devants. Le trio compte jusqu'à 15 secondes d'avance sur le peloton. Au 8e tour, l'échappée est finalement reprise. Mais le répit est de courte durée. Dès le tour suivant, quatre coureurs relancent la course. Parmi eux, le Burkinabè Soumaila Ilboudo et le Malien Youssoufou Dissa donnent le tempo.

L'échappée résiste jusqu'à l'entame du dernier tour, avant d'être finalement avalée par le peloton. Tout doit alors se jouer au sprint. Dans l'emballage final, Tiémoko Diamouténé fait parler sa puissance. Le Malien, réputé pour ses qualités de sprinteur, devance ses adversaires et s'adjuge la médaille d'or. Mouni Vincent prend la deuxième place, tandis que Saturnin Yaméogo complète le podium.

« Après avoir perdu les deux premières courses, il nous fallait cette épreuve pour faire plaisir à notre peuple », s'est réjoui le vainqueur, qui repart avec le trophée, la médaille d'or et une enveloppe de 400 000 F CFA. Le deuxième reçoit 300 000 F CFA et le troisième 200 000 F CFA, en plus de leurs médailles respectives.

En contre la-montre individuel, le Burkinabè Soumaila Ilboudo avait décroché, jeudi dernier, l'or en parcourant les 10,2 km en 14 min 10 s 76. Tiémoko Diamouténé avait pris la deuxième place et Mouni Vincent la troisième.

Le lendemain la course contre la montre par équipes a, elle aussi, souri au Burkina Faso. Les Etalons ont remporté l'épreuve et repartent avec le trophée, les médailles d'or et une enveloppe d'un million F CFA.

Le Mali, deuxième, empoche 700 000 F CFA et les médailles d'argent. En rappel, les épreuves cyclistes de la IIe édition des Jeux de l'AES ont mis aux prises le Burkina et le Mali.