Madagascar: Élections - Le HVM s'oppose aux candidatures indépendantes

Le parti HVM a tenu un congrès provincial à Antananarivo, en fin de semaine. Parmi les résolutions adoptées figure la suppression des candidatures indépendantes aux élections.

Assainir l'environnement politique. C'est dans cette optique que le congrès provincial du parti « Hery vaovao ho an'i Madagasikara » (HVM), organisé à Antananarivo, avance l'une de ses résolutions : « la suppression des candidatures indépendantes ».

Pour les Bleus, les candidats à un mandat électif devraient ainsi être exclusivement présentés par un parti politique en bonne et due forme. Ils justifient cette position par la volonté « d'assainir l'arène politique, d'en finir avec la transhumance politique et la géométrie variable au sein du Parlement, qui bouleversent la stabilité institutionnelle». En parallèle, les résolutions du congrès provincial recommandent également une réforme de la loi sur les partis politiques.

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La versatilité des acteurs politiques, particulièrement des élus, est justement au coeur des débats ces derniers jours. En cause: le maillage territorial que met actuellement en place la plateforme politique Vovonan'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM). Cette entité, composée de députés et de maires ayant prêté allégeance au pouvoir de la Refondation, fait l'objet de vives critiques, y compris dans les rangs de ceux qui soutiennent le régime en place.

La raison tient notamment au fait que le VFM rassemble des députés dissidents de la plateforme « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (Irmar), ainsi que des élus issus de son ancien allié, l'Union des partisans d'Andry Rajoelina (Upar).

Amortisseur

Même constat du côté des maires. Une grande partie de ceux qui rejoignent aujourd'hui le VFM et arborent le dossard vert avaient été élus sous la bannière Orange. Lors des discours prononcés à la cérémonie de clôture du congrès provincial du HVM pour la province d'Antananarivo, samedi à Itaosy, la discipline de parti et la fidélité à ses orientations ont ainsi été largement mises en avant.

Depuis quelques semaines déjà, les Bleus plaident pour la suppression des candidatures indépendantes aux élections. Ils ont désormais officialisé cette position dans les résolutions de leur congrès.

Après une série de congrès régionaux, le congrès provincial tenu à Antananarivo, et surtout sa cérémonie de clôture de samedi, constitue la première grande rencontre politique organisée par le HVM dans la capitale depuis plusieurs années. Les Bleus sortent ainsi de leur réserve et affirment leur volonté de « prendre part à toutes les élections à venir ».

Sur la gouvernance électorale, les résolutions du congrès provincial réclament également une réforme du cadre juridique des élections. Le HVM considère ce chantier comme « la base d'une élection crédible, inclusive et acceptée de tous ».

L'événement de samedi a par ailleurs été l'occasion pour Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République et fondateur du HVM, de rappeler à l'assistance son programme politique, « Fisandratana 2030 ». Reprenant à son avantage le sobriquet de « ressort » que lui avaient attribué ses détracteurs, il s'est également présenté comme « un amortisseur» lorsque les soubresauts politiques mettent en péril la stabilité nationale.

En attendant les prochaines échéances électorales et de connaître les candidats que le parti présentera, les Bleus réaffirment leur soutien au pouvoir de la Refondation. Le HVM compte actuellement dans ses rangs Alain Rasambany, son secrétaire général, ministre de la Jeunesse et des Sports, tandis que son président national, Rivo Rakotovao, vient d'être nommé ambassadeur.