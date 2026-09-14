Madagascar: Humour - Joely fait un triomphe au Palais des sports

Devant une salle comble, l'humoriste Joely a brillamment relevé son défi avec « Marina Mafy ». Près de trois heures d'un show intense oscillant entre souvenirs d'enfance, incarnations de personnages et rires partagés.

Le pari était de taille, mais il a été relevé haut la main. Hier, le Palais des Sports et de la Culture affichait complet pour accueillir ce one-man-show très attendu. Un public particulièrement hétéroclite, composé de familles, de couples, de jeunes ainsi que de « tantines » et de « tontons», a répondu présent à ce rendez-vous qui s'est joué à guichets fermés.

L'après-midi a débuté avec les prestations de Falitiana Kely, Sombiniaina, Hery Artist (humoriste ventriloque) et Iharantsoa, avant de laisser l'arène entièrement à Joely. Son entrée a immédiatement donné le ton, portée par une mise en scène soignée combinant jeux de lumière, effets de fumée et une retransmission sur quatre écrans géants rectangulaires complétés par un cinquième en fond de scène, offrant au public une visibilité parfaite.

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Durant sa performance, l'artiste a largement puisé dans la nostalgie de l'enfance et le quotidien partagé par de nombreux Malgaches. Les anecdotes sur l'éducation d'autrefois, les scènes de la vie courante et les récits personnels se sont succédé, abordant parfois des sujets plus intimes comme la contraception et l'accouchement.

Redonner ses lettres de noblesse

L'humoriste a également fait valoir ses talents de comédien en incarnant plusieurs voix et personnages, dans un style qui rappelle les grandes heures du théâtre radiophonique. Il a notamment mis en scène Michael et Narindra, un duo devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour son amour impossible.

Cette capacité à changer de registre vocal et à multiplier les rôles a nourri un spectacle solo très personnel. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis sur la scène du Palais des Sports. Je ne pensais jamais en arriver là », a confié Joely, ému, avant de remercier chaleureusement l'assistance : « C'est votre amour qui m'a porté jusqu'ici. Je vous aime vraiment très fort. »

Avec « Marina Mafy », Joely revendique surtout la fierté de redonner à l'humour local une place de premier plan dans le paysage artistique. Ce projet, mûri depuis environ six mois, s'appuie sur son histoire personnelle, symbolisée par le cliché de lui, enfant, qui ornait l'affiche officielle. « Ce petit garçon sur l'image a un lien direct avec le show. C'est lui qui monte aujourd'hui sur les planches », expliquait-il avant la représentation.

Le choix d'une telle enceinte pour un tel défi représentait un cap majeur. Le jeune talent reconnaissait d'ailleurs être honoré, tout en concédant une certaine appréhension face à l'ampleur de l'événement.

Le triomphe populaire de « Marina Mafy » apporte une réponse éclatante à cette ambition : le stand-up malgache a définitivement l'envergure nécessaire pour investir les plus grandes scènes et fédérer les foules autour de ses propres récits.