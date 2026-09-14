Afrique: Football - Interclubs CAF - CFFA passe, FC Rouge craque

L'équipe d'Andoharanofotsy file au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Le FC Rouge plie bagages pour sa part après une double défaite.

Bel exploit. Le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA) s'est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des champions africaine. La formation malgache a éliminé les Lesothans du Lijabatho FC sur un score cumulé de 3 buts à 1. Après leur victoire (2-0) au match aller à Côte d'Or (Maurice) le 5 septembre, les joueurs d'Andoharanofotsy ont décroché un nul (1-1) au retour, samedi, au stade de Dobsonville en Afrique du Sud.

Le score était encore vierge à la pause. L'attaquant vedette, Tendry Mataniah Raharijaona, a finalement ouvert la marque au retour des vestiaires (53e), avant que l'équipe adverse n'égalise en toute fin de rencontre (85e). « Ce match retour a été particulièrement rude, mais les joueurs se sont donnés à fond. Nous sommes très heureux de cette qualification pour le second tour, d'autant que notre dernière performance à ce niveau remonte à plusieurs années », se réjouit le coach Franck Rajaonarisamba.

« Nous étions prêts et forts mentalement », a ajouté le technicien. Pour rappel, le Fosa Juniors FC était le dernier représentant malgache à avoir franchi le premier tour, en 2019.

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Fin de parcours pour le FC Rouge

Le CFFA affrontera les Young Africans au prochain tour de la compétition. Les Tanzaniens ont écarté le club botswanais du Gaborone United sur un score cumulé de 2-1.

En revanche, l'aventure s'achève prématurément en Coupe de la Confédération pour le vainqueur de la Coupe de Madagascar, le FC Rouge. Le club d'Alarobia Amboniloha s'est incliné à deux reprises (0-2) face aux Red Arrows zambiens : d'abord à l'aller le 5 septembre au stade Levy Mwanawasa à Ndola, puis au retour hier, au complexe sportif de Côte d'Or à Maurice.

Les Zambiens ont dominé les débats hier, menant déjà un à zéro à la pause avant d'enfoncer le clou au retour des vestiaires (55e). «Ils sont nettement supérieurs en termes de gabarit et affichent une cohésion impressionnante sur le terrain. Les Red Arrows forment un grand club et ils l'ont prouvé. De notre côté, nous manquons cruellement de matchs de haut niveau », a reconnu le coach des Rouges, Fenosoa Ratolojanahary.

Le FC Rouge plie ainsi bagages tandis que le CFFA poursuivra son épopée continentale, effaçant ainsi sa tentative ratée de 2023.