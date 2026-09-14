Madagascar: Circulation - Une rue à Mahamasina passe à double sens

De nouvelles règles de circulation sont appliquées à Mahamasina. La circulation sur l'avenue Mahatma Gandhi a été transformée en double sens sur la portion comprise entre le lycée technique et professionnel (LTP) Mahamasina et l'école Sainte-Famille. Cette mesure a été prise en raison de l'extension des tronçons de route coupés à Mahamasina, dans le cadre des travaux de réhabilitation des canalisations d'eaux usées, dans le cadre du Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo (PIAA2), piloté par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.

Alternative

Cette modification offre une alternative aux automobilistes. Les conducteurs venant d'Ampahibe et souhaitant se rendre à Tsimbazaza n'ont plus l'obligation de faire un détour par Anosy. Ils peuvent emprunter directement l'axe passant devant l'église catholique Saint-Joseph de Mahamasina, la Gastronomie Pizza, le Tometal, pour rejoindre Ankadilàlana. La portion de route devant le Collège d'enseignement général (CEG) Antanimbarinandriana passe en une seule voie

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. Les véhicules venant de Gerb'Or ou d'Ankadilàlana peuvent également emprunter cet itinéraire pour aller vers le Tometal et Sainte-Famille. « Un rond-point giratoire a été installé à Ankadilàlana pour alléger la circulation dans cette zone, surtout en cette rentrée scolaire. Soyez très prudents sur cette route, que chacun serre bien à droite, car c'est une route à double sens », indique Michel Olivier Randrianarivony, chef de mission de l'Inframad, une société malgache d'ingénierie et de conseil en infrastructure, lors de la simulation de la nouvelle circulation, samedi.

Ce nouveau plan de circulation est provisoire. La Commune urbaine d'Antananarivo prévient que d'autres coupures de routes et perturbations sont à prévoir à mesure que progresseront les travaux de remplacement des canalisations.