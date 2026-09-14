Afrique: Coopération - Une Maison russe de partenariat au pays

14 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une Maison russe de partenariat verra le jour à Madagascar. Un accord pour la création de ce bâtiment a été signé par Igor Tchaika, directeur de Rossotrudnichestvo, et Artem Kureev, rédacteur en chef d'African Initiative. La cérémonie de signature s'est déroulée à la Chambre civique de la Fédération de Russie. Les Maisons russes serviront à promouvoir et à développer des projets autour de la langue, des sciences, de l'art et des valeurs russes.

« Une Maison russe partenaire, ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est avant tout des personnes : des personnes qui visitent nos maisons, y reçoivent une formation complémentaire et découvrent la culture et l'histoire russes. C'est grâce à nos Maisons russes que nous promouvons une image moderne, authentique et efficace de la Russie à l'étranger », a déclaré Tchaika.

La nécessité de développer cette collaboration avec des représentants de pays africains a été annoncée, à l'occasion. C'est ainsi que l'ouverture de Maisons russes partenaires au Kenya, en République démocratique du Congo, au Togo et au Sénégal est également prévue.

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Vladimir Rogov, président de la Commission de la Chambre civique de la Fédération de Russie pour le soutien aux compatriotes et le développement de la diplomatie publique, a souligné que les Maisons russes devaient devenir des plateformes de dialogue civilisationnel.

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