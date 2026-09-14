Madagascar: Médecine - Trente-cinq nouveaux professeurs agrégés

14 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Trente-cinq médecins ont obtenu le titre de professeur agrégé après avoir satisfait à l'ensemble des conditions requises. Leur réussite intervient à l'issue du Concours national d'agrégation en médecine humaine et en odonto-stomatologie 2026, organisé du 9 au 11 septembre à l'INSPC Befelatanana.

La cérémonie de clôture s'est tenue le 11 septembre, en présence de la ministre de la Santé publique, Dr Monira Managna, et d'une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), conduite par son secrétaire général, Professeur Jaona Harilala.

À l'issue du concours, les nouveaux professeurs agrégés doivent désormais être affectés à leurs postes. Le gouvernement annonce vouloir accélérer leur prise de fonction afin qu'ils puissent exercer rapidement leurs nouvelles responsabilités.

Leur affectation doit notamment leur permettre de contribuer à l'enseignement médical, à la recherche et à l'amélioration de la Santé publique.

Le Concours national d'agrégation 2026 s'achève ainsi avec la nomination de 35 nouveaux professeurs agrégés. Les autorités ont réaffirmé leur volonté de faciliter leur prise de fonction dans les meilleurs délais.

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