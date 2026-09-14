Madagascar: Consommation - Le prix du gingembre flambe

14 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Le prix du gingembre varie selon les lieux de vente et les marchands. Actuellement, le kilogramme se négocie entre 16 000 et 20 000 ariary au détail.

Ces écarts s'expliquent notamment par les conditions d'approvisionnement. « Le prix dépend de nos fournisseurs. C'est ce qui explique les différences de tarifs entre les marchandises vendues au marché », explique Jeanne, vendeuse.

Le volume des achats entre également en ligne de compte. Certains commerçants se rendent directement dans les zones de production pour s'approvisionner en grande quantité. Selon Benja Rakoto, cette pratique permet d'obtenir des tarifs plus avantageux.

Les producteurs d'huile essentielle figurent également parmi les principaux acheteurs de gingembre en gros. Leur demande influe ainsi sur le circuit de commercialisation du produit.

Selon le lieu de vente, le fournisseur et les volumes achetés, le prix du gingembre peut donc sensiblement varier. Pour les consommateurs, le tarif dépend ainsi du marché et du marchand auprès duquel ils s'approvisionnent.

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