Madagascar: Run - Championnat - Nouroudine arrache une deuxième victoire

Le champion national en titre et vainqueur de la précédente manche, Nouroudine Mamodaly, au volant d'une Audi TT, a confirmé sa suprématie hier à la base 213 d'Arivonimamo.

Belle bagarre. Le pilote du club RunMada, Nouroudine Mamodaly, au volant d'une Audi TT, s'est une nouvelle fois imposé hier lors de la course « 261 Back to Speed », comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar de run sur 400 m, disputée à la base 213 d'Arivonimamo.

Le champion de Madagascar en titre, déjà vainqueur de la précédente manche « The King of Mada Fosa Energy » en juillet, a dominé en super finale Tahiana Rasolojaona, alias Jay Taxx, au volant d'une BMW E30. Nouroudine a réalisé un chrono de 9"405 contre 9"822 pour son adversaire.

En demi-finale, il s'est imposé face au pilote de l'AMA Mano Ramaherniarivo, sur Peugeot 205 AMG, après avoir écarté Bryan Ratsivahiny, sur Peugeot 205 Tonnerre, en quarts de finale.

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Nouroudine a réalisé un chrono de 9"071 lors de son quatrième passage joker. Il avait effectué son premier passage en 9"128. Il détient également le record national, établi à 9"030 lors de la deuxième manche du championnat. De son côté, Jay Taxx a signé le meilleur chrono de sa carrière, en 9"05.

« Tout allait bien. Nous avons dû gérer, car nous ne voulions pas trop forcer. Nous voulions rester tranquilles et rassurés. Nous avons pu réaliser ces performances grâce à mes préparateurs Don Octane, Speed Makers Voltand Germany et Tina Razafindrabe », souligne Nouroudine, leader provisoire du championnat.

Combat et spectacle

Jean de Dieu Rafanomezantsoa, dit Vazah, au volant d'une Subaru, a remporté la catégorie Pro Run 1, devant Mano, Jay Taxx et Nouroudine.

Heriniaina Tahiry, du club AMA, s'est imposé en Super Run après avoir dominé Toala Rakotoarimanga, sur Peugeot 205, en finale. Dans la catégorie Run, la victoire est revenue à Sitraka Joelharson, dit « Tale », de RunMada, au volant d'une Honda Civic. Steven Ramalalaelison, du club AMA, sur AX T16, s'est imposé dans la catégorie des jeunes.

Après l'accident mortel survenu lors de la précédente manche, l'équipe technique de la Fédération du sport automobile de Madagascar et le club organisateur, Mada Sport Auto (MSA), ont renforcé les mesures de sécurité avant le coup d'envoi de la course. Un test de freinage a notamment été rendu obligatoire et aucun véhicule n'a été autorisé à stationner aux abords de la zone d'arrivée.

Deux autres manches nationales figurent encore au calendrier du championnat de Madagascar de run cette saison. La quatrième et avant-dernière se déroulera à Toamasina le 1er novembre.