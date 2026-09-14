Afrique: Karaté - Championat du continent - Deux bronzes et quatre qualifications mondiales à la clé

La délégation malgache revient d'Alger avec deux médailles de bronze, quatre qualifications pour les Championnats du monde et deux certifications continentales.

Disputé du 5 au 13 septembre 2026 à Alger, le Championnat d'Afrique de karaté a réuni les meilleures nations du continent. Dans une compétition particulièrement relevée, dominée notamment par les pays d'Afrique du Nord, Madagascar est parvenu à se mêler à la lutte pour les places d'honneur.

Ornella Iriantsoa et Ayrton Mahery Rakotomamonjy ont chacun décroché une médaille de bronze. Ces deux performances leur permettent également de se qualifier pour les Championnats du monde prévus du 14 au 18 octobre 2026 à Bielsko-Bial̸a, en Pologne. Mathieu et Tiary ont eux aussi obtenu leur qualification grâce à leur classement. Madagascar comptera ainsi quatre représentants lors du rendez-vous mondial.

Ces deux médailles prennent une dimension particulière au regard du niveau de la compétition. Elles confirment la capacité des karatékas malgaches à rivaliser avec des adversaires issus de nations disposant de structures sportives plus développées et d'une solide expérience internationale.

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Pays hôte et référence du karaté continental, l'Algérie a rapidement affiché ses ambitions avec une importante moisson de médailles. Le Maroc, l'Égypte et la Tunisie figurent également parmi les nations traditionnellement les plus compétitives du continent.

Une progression

Dans ce contexte, les podiums d'Ornella Iriantsoa et d'Ayrton Mahery Rakotomamonjy constituent une performance notable. Mathieu et Tiary, cinquièmes en kata cadet, complètent le contingent malgache qualifié pour les Championnats du monde.

Cette participation illustre les progrès du karaté malgache. Madagascar ne se contente plus de participer aux grands rendez-vous africains. Ses représentants commencent également à se mêler à la lutte pour les places d'honneur, y compris face aux références nord-africaines, habituées au plus haut niveau continental.

La délégation malgache a également enregistré deux avancées dans l'encadrement technique. Thierry Randrianasolo a obtenu le grade de juge continental, tandis que Sensei Rindra a décroché la qualification de coach continental. Ces deux certifications renforcent la présence de Madagascar au sein de l'encadrement technique du karaté africain et constituent des acquis pour l'accompagnement des athlètes.

Avec deux médailles de bronze, quatre qualifications mondiales et deux certifications continentales, le bilan du déplacement à Alger est positif pour le karaté malgache. Le prochain défi consistera à confirmer ces résultats par une présence plus régulière sur les podiums africains.