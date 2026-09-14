Madagascar: Basketball 5X5 - Sommet national U18 - Les clubs d'Analamanga partent favoris à Toliara

Le sommet national U18 filles et garçons bat son plein à Toliara. Au terme de la première journée, plusieurs prétendants au titre ont déjà marqué les esprits. Chez les filles, MB2ALL, ASA, Fandrasa et Pintade ont réussi leur entrée en lice. Chez les garçons, NBE, EBF, AST et AS Montfort figurent parmi les équipes attendues dans la course au sacre.

Le basketball des jeunes est à l'honneur à Toliara. Le championnat national U18 filles et garçons réunit les meilleures formations issues des différentes ligues. Si la compétition ne fait que commencer, certains clubs ont immédiatement affiché leurs ambitions. La première journée a déjà permis de dégager quelques tendances.

Chez les filles, MB2ALL Analamanga a frappé fort d'entrée. Opposée à BCTT Atsimo-Andrefana, la formation d'Analamanga s'est largement imposée sur le score de 56 à 17. Cette victoire place d'emblée MB2ALL parmi les sérieuses prétendantes au titre. Dans la même poule A, Fandrasa de la Haute Matsiatra a également réussi son premier match en dominant USJFM Atsimo-Andrefana, 59 à 34.

La poule B a également livré des résultats significatifs. Pintade Amoron'i Mania a pris le dessus sur ASE Atsimo-Andrefana, 48 à 13, tandis qu'ASA Analamanga a battu JAP Mada Alaotra-Mangoro, 33 à 21.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous pression

Ces deux formations réussissent ainsi leur entrée en compétition et se positionnent déjà parmi les candidates aux premières places.

Chez les garçons, la bataille s'annonce tout aussi disputée. NBE Analamanga, annoncé parmi les favoris, n'a pas encore disputé son premier match. La formation devra rapidement entrer dans la compétition pour répondre aux attentes placées en elle. EBF Haute Matsiatra, autre équipe attendue dans la course au titre, a en revanche connu une entrée difficile, battue par USJFM Atsimo-Andrefana sur le score de 54 à 41.

AST Analamanga, qui compte dans ses rangs Khenyo Raharivolanina, membre de l'équipe nationale Ankoay lors du dernier Afrobasket U18 disputé en août à Abidjan, a parfaitement négocié son premier rendez-vous. Les basketteurs de l'AST ont pris le dessus sur Pintade, 57 à 51, au terme d'une rencontre disputée. Ce succès permet à la formation d'Analamanga de bien lancer sa campagne dans la poule D.

Dans cette même poule, USJFM s'est également imposé face à EBF. Dans la poule A, ASE Atsimo-Andrefana a réussi une belle opération contre ASVS Ihorombe, 96 à 53. SBC Vakinankaratra a également remporté son match face aux Aigles Itasy, 50 à 27. Dans la poule C, JAP Mada et Play For Mada ont signé deux victoires convaincantes, respectivement contre JBM et Fibara.

La deuxième journée, qui débute ce jour, devrait permettre de mieux cerner les rapports de force et de confirmer les premières tendances observées à Toliara.