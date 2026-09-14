Madagascar: Billard - Championnats du monde - La délégation dispose de 10 % du budget

Vingt-sept joueurs composent l'équipe nationale en vue des championnats du monde de billard, qui se dérouleront au Cap, en Afrique du Sud, du 24 octobre au 1er novembre.

Madagascar entend poursuivre sa présence sur la scène mondiale. L'Union du billard malagasy (UBM) a présenté vendredi les porte-drapeaux du pays aux championnats du monde de billard IBF, prévus au Cap, en Afrique du Sud, du 24 octobre au 1er novembre.

Vingt-sept joueurs, répartis dans quatre catégories, composent l'équipe nationale pour cette édition 2026 des Mondiaux. « Nous ferons de notre mieux pour trouver les moyens financiers nécessaires afin d'effectuer ce déplacement. Nous disposons actuellement de 10 % du budget. Il nous faut entre 8 et 10 millions d'ariary par personne pour couvrir les billets d'avion, l'hébergement et la restauration », souligne le président de l'UBM, Tsinjohasina Rabeharisoa, dit Tesy.

La délégation dispose ainsi d'un mois pour combler le déficit budgétaire. L'association nationale sollicite le soutien des partenaires privés comme publics. Les membres de l'équipe nationale ont été présentés vendredi soir dans la grande salle de la Chambre de commerce d'Antananarivo, à Antaninarenina.

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À la hauteur

La catégorie Élite hommes sera représentée par huit joueurs, avec en tête de liste l'incontournable multiple champion national Daniela Andriamihaja. Fort de deux participations aux Mondiaux, Dani avait atteint les quarts de finale il y a deux ans, à Malte.

« Nous avons le niveau et nous sommes de plus en plus reconnus sur la scène internationale », confie-t-il.

Huit joueuses sont engagées dans la catégorie dames, sous la conduite de la capitaine Ny Anjavola Heritiana Ralaivao. Chez les seniors, sept joueurs composent l'équipe dirigée par Solo Ratrimoarivony. Quatre joueurs défendront également les couleurs nationales chez les moins de 23 ans, sous la responsabilité du capitaine Hardy Fisandratana.

Ces représentants de la Grande Île figurent parmi les huit meilleurs de leur catégorie respective à l'issue des douze étapes du championnat national, disputées sur onze mois. Chaque joueur prendra part à l'épreuve individuelle et sera également engagé dans les compétitions par équipes et en doublette.

Chaque équipe devra être composée d'au moins cinq joueurs et de huit au maximum.

La cérémonie de vendredi soir a également été marquée par la remise de prix, de trophées et de récompenses aux meilleurs joueurs de chaque catégorie à l'issue de la saison 2025-2026.