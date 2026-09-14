Afrique: Ligue des chapion africaine - Le club de Feno et Nicolas au second tour

Entrée réussie. Al Merrikh SC, club soudanais où évoluent les Barea Chan Fenohasina Gilles Razafimaro, Nicolas Randriamanampisoa et Mika « Gregas» Razafimahanta, a validé son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Le club soudanais, qui évolue ces dernières années au Rwanda, a éliminé les Zambiens de Power Dynamos sur le score cumulé de 2-0 à l'issue du premier tour préliminaire. L'équipe de l'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina, s'était imposée 1-0 au match aller, disputé à domicile au Rwanda le 6 septembre. Elle a confirmé sa qualification samedi en décrochant une deuxième victoire sur le même score au stade Levy Mwanawasa, à Ndola.

Nicolas et Feno figuraient dans le onze de départ lors des matchs aller et retour, tandis que la nouvelle recrue Gregas est restée sur le banc des remplaçants.

Al Merrikh SC affrontera les Aigles Noirs au deuxième tour préliminaire.