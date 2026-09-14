Afrique: Tennis - Sommet africain double U14 - Areyanna Raharinosy atteint les quarts de finale

À seulement 12 ans, Areyanna Raharinosy poursuit sa progression sur la scène africaine. Après avoir décroché la 11e place lors de son dernier tournoi de Grade 1 au Zimbabwe, la jeune raquette malgache a franchi une nouvelle étape en participant au Championnat d'Afrique U14 au Maroc.

Associée à Kimberly en double, Areyanna s'est hissée jusqu'en quarts de finale. Son parcours s'est arrêté face à la paire marocaine composée de Dina Jaoid et Yacout, qui évoluait à domicile. Malgré cette élimination, atteindre ce stade de la compétition reste encourageant pour la jeune Malgache, qui évolue encore dans la catégorie U12.

En simple, Areyanna a également intégré le Top 20 de ce rendez-vous continental. Un résultat notable dans une compétition qui a réuni une grande partie des meilleures joueuses africaines de la catégorie U14. Elle repart également du Maroc avec des points supplémentaires au classement de la Confédération africaine de tennis (CAT).

Apprentissage

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Ce déplacement lui a surtout permis d'acquérir davantage d'expérience internationale. Pour sa mère, Henintsoa Rakotosalama, qui l'a accompagnée, la jeune joueuse a pu mesurer l'écart entre les compétitions disputées à Madagascar et le niveau rencontré sur la scène africaine.

« Elle a beaucoup gagné en expérience, car le niveau au Maroc est plus élevé qu'à Madagascar. Les adversaires sont très fortes et surtout habituées aux compétitions internationales. Se confronter à elles a renforcé la motivation d'Areyanna et lui a permis de mieux mesurer le niveau du tennis africain », explique-t-elle.

Cette expérience renforce désormais son envie de participer davantage aux compétitions internationales. Mais, dans un sport individuel comme le tennis, multiplier les déplacements représente une charge financière importante.

« Notre souhait est qu'elle puisse participer régulièrement à ce genre de compétitions, mais nos moyens ne nous le permettent pas toujours. Je lance donc un appel aux éventuels partenaires pour soutenir le tennis. Dans les sports individuels, on a souvent l'impression que le joueur avance seul, alors qu'il porte son propre nom tout en représentant son pays », souligne sa mère.

À 12 ans, Areyanna Raharinosy poursuit ainsi son apprentissage au contact de joueuses plus expérimentées. La multiplication des compétitions internationales devrait lui permettre de continuer à progresser et de gagner en expérience sur le circuit africain.