Madagascar: Patrimoine - Manjakamiadana s'illumine à l'énergie solaire

Le Rova de Manjakamiadana se découvre désormais sous un nouvel éclairage extérieur permanent alimenté à l'énergie solaire. Inauguré vendredi, ce dispositif apporte une nouvelle dimension au site historique. Issu d'un partenariat entre le Groupe Filatex, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) et l'Ormada, le projet repose sur soixante plots solaires couvrant près de 8 000 m², avec une autonomie pouvant atteindre douze heures.

L'objectif premier reste la sécurité. L'éclairage doit faciliter la surveillance du Rova, dissuader les intrusions et améliorer les conditions de travail des gardiens, tout en veillant à préserver l'authenticité du paysage du site.

Cette installation ouvre également de nouvelles possibilités sur le plan touristique. Des visites nocturnes pourraient être envisagées, à condition de prévoir un dispositif adapté: parcours sécurisé et balisé, encadrement des visiteurs et horaires définis. La gestion des accès et la protection du patrimoine devront également être assurées afin de permettre au public de découvrir le Rova de nuit sans compromettre son intégrité.