Angola: Le Président de la République inspecte les travaux du projet hydraulique de Quilonga Grande

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, inspecte, ce samedi, l'état d'avancement des travaux du projet hydraulique de Quilonga Grande, destiné au captage, au traitement et à la distribution d'eau potable pour les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

Il s'agit de l'un des plus grands projets du pays, actuellement en phase d'achèvement dans la localité de Bom Jesus (province d'Icolo e Bengo), visant à fournir de l'eau potable à plus de cinq millions d'habitants de ces deux provinces.

Dotée d'une capacité de production de 518 000 mètres cubes d'eau potable par jour, captée directement sur la rive du fleuve Kwanza, l'infrastructure comprend 107 kilomètres de conduites d'adduction, des réservoirs d'une capacité totale supérieure à 185 000 mètres cubes et sept centres de distribution stratégiques (Cacuaco, Zango, Aéroport international Dr António Agostinho Neto, Km 30, Capalanga, Bom Jesus et le pôle industriel de Viana).

Parmi ses diverses installations, la station de traitement d'eau de Quilonga Grande, construite sur une superficie de 60,815 hectares, comprend un réservoir au sol pour l'eau traitée, un puits d'aspiration et une station de pompage d'eau traitée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'achèvement des travaux, lancés en janvier 2023, est prévu pour la fin de l'année 2026, avec une mise en service programmée pour le début de 2027.

Selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau, ce projet est considéré comme l'un des investissements les plus importants de l'exécutif angolais dans le secteur de l'eau (aux côtés du projet Bita), visant à renforcer l'approvisionnement en eau de Luanda d'environ 80 % et à améliorer la santé publique.

Récemment, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a indiqué que les projets Quilonga Grande et Bita sont évalués à plus de 2,5 milliards de dollars.

Dans une interview accordée à la Télévision publique d'Angola (TPA), le ministre a qualifié Quilonga Grande de plus grand système hydraulique du pays et de l'un des plus vastes du continent africain.

Il a souligné que ce projet est à un stade avancé de réalisation et devrait être inauguré cette année même.

La dernière visite du Président de la République sur le site de Quilonga Grande a eu lieu le 6 août 2025, après sa visite du 2 juillet 2024.