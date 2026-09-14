Afrique: Le président de l'Assemblée nationale donne une conférence magistrale à l'Université du pétrole de Chine

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a souligné ce samedi, en Chine, le rôle du Parlement angolais dans la création de conditions législatives favorables au développement de l'industrie pétrolière nationale, en mettant notamment l'accent sur l'adoption d'incitations fiscales visant à attirer les investissements.

Lors d'une conférence magistrale à l'Université du pétrole de Chine, Adão de Almeida a expliqué que l'Assemblée nationale , en tant qu'organe législatif, a pour principales compétences l'adoption de lois et le contrôle de l'action de l'Exécutif, tout en intervenant dans la définition du cadre juridique qui soutient les investissements dans le secteur pétrolier.

Le président de l'Assemblée nationale a affirmé que, malgré les efforts en cours pour diversifier l'économie, le pétrole continue d'occuper une place prépondérante ; c'est pourquoi l'État s'efforce de créer les conditions nécessaires pour maintenir des niveaux d'exploitation adéquats et attirer de nouveaux investissements.

Selon Adão de Almeida, l'Angola a atteint par le passé une production d'environ deux millions de barils de pétrole par jour, un niveau qui a toutefois connu une baisse ces dernières années pour se situer actuellement à un peu plus d'un million de barils par jour.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette réalité, a-t-il ajouté, exige de nouveaux investissements, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et de la découverte de nouveaux gisements, ainsi que pour attirer des capitaux destinés à l'exploitation des ressources pétrolières.

Le parlementaire angolais a souligné que les mesures incitatives constituent un élément essentiel pour attirer les investissements dans l'industrie pétrolière, nécessitant l'intervention de l'Assemblée nationale pour l'approbation des instruments législatifs correspondants.

« C'est précisément là que l'Assemblée nationale intervient dans cet écosystème, car l'approbation d'incitations fiscales, et plus particulièrement d'incitations à l'investissement dans l'industrie pétrolière, requiert son intervention », a-t-il expliqué.

Adão de Almeida a précisé que, dans le cadre constitutionnel angolais, il existe des domaines relevant de la compétence législative absolue de l'Assemblée nationale et d'autres relevant de sa compétence relative.

Pour les questions relevant de la compétence relative, le Président de la République peut légiférer sur la base d'une autorisation législative accordée par le Parlement.

Il a indiqué qu'en pratique, l'Assemblée nationale adopte une loi d'habilitation législative permettant au Président de la République de légiférer, pour une période donnée et sur une matière spécifique, y compris dans le domaine des incitations fiscales à l'investissement dans l'industrie pétrolière.

Adão de Almeida a également exprimé sa satisfaction de voir l'Université du pétrole de Chine accueillir des étudiants angolais se consacrant à la formation et à la recherche scientifique dans le domaine de l'exploration pétrolière.

Il a estimé que la formation de ces cadres pourrait contribuer au développement et à la croissance de l'industrie pétrolière angolaise, tout en soulignant la nécessité d'une étude continue, approfondie et assidue.

« Nous sommes convaincus de pouvoir contribuer à ce que l'industrie pétrolière angolaise continue de croître et de prospérer », a-t-il déclaré.

Dans son intervention, le chef du groupe parlementaire a également plaidé pour que l'Angola passe du statut d'État essentiellement producteur de pétrole à celui de pays doté d'une plus grande capacité interne de transformation et de raffinage de ses ressources.

Pour conclure, il a réaffirmé la volonté des institutions angolaises, et en particulier de l'Assemblée nationale, de contribuer, dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles, à créer des conditions plus favorables au développement de l'activité pétrolière et à permettre à celle-ci de générer de meilleurs résultats pour l'économie nationale.

Le Président de l'Assemblée nationale a adressé aux étudiants de l'Université du pétrole de Chine un message les encourageant à faire preuve de dévouement dans leurs études et à acquérir les connaissances nécessaires pour contribuer à la croissance de l'industrie pétrolière, que ce soit en Angola ou ailleurs dans le monde.