Angola: Le projet ProÁgua porte la capacité de production à 400 000 mètres cubes par jour

Luanda — Le projet ProÁgua va porter la capacité de production des stations de traitement d'eau de l'EPAL de 260 000 à environ 400 000 mètres cubes par jour, grâce à la restauration de la capacité installée et à la construction de trois nouvelles unités de production compactes.

Cette information a été communiquée ce samedi lors de la visite d'inspection effectuée par le Président de la République, João Lourenço, sur le site du projet hydraulique de Quilonga Grande, situé dans la municipalité de Bom Jesus (Icolo e Bengo) et destiné au captage, au traitement et à la distribution d'eau potable pour les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

En présentant le projet, l'ingénieur de l'Entreprise publique des eaux (EPAL), José Cauende, a indiqué que celui-ci repose sur trois piliers fondamentaux : la production, la distribution d'eau et la gestion de la clientèle.

Il a souligné que le premier pilier, relatif à la production, prévoit la réhabilitation des stations de traitement d'eau afin de rétablir leur capacité nominale installée, ainsi que la construction de trois nouvelles unités de production compactes.

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Selon l'ingénieur, le deuxième pilier concerne la distribution d'eau et prévoit l'amélioration des centres de distribution, notamment par la mise en place de systèmes de comptage de débit pour contrôler les entrées et les sorties d'eau.

Il a précisé que cette mesure inclut également l'installation de systèmes permettant de superviser les processus au sein des centres de distribution et du réseau grâce à une gestion centralisée.

Quant au troisième pilier, a-t-il ajouté, il est consacré à la gestion de la clientèle et vise à améliorer la relation avec les consommateurs, à accroître la capacité de recouvrement de l'entreprise, à favoriser le transfert de technologie et à renforcer les compétences des techniciens.

Le projet hydraulique de Quilonga Grande est l'un des plus grands chantiers du pays ; situé dans la municipalité de Bom Jesus (Icolo e Bengo), il vise à fournir de l'eau potable à plus de cinq millions d'habitants des provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

Dotée d'une capacité de production de 518 000 mètres cubes d'eau potable par jour, puisée directement sur la rive du fleuve Kwanza , l'infrastructure comprend 107 kilomètres de conduites d'adduction, des réservoirs d'une capacité totale supérieure à 185 000 mètres cubes et sept centres de distribution stratégiques.

Parmi ses diverses installations, la station de traitement d'eau de Quilonga Grande, construite sur une superficie de 60,815 hectares, comprend un réservoir d'eau traitée posé au sol, un bassin d'aspiration et une station de pompage d'eau traitée.

L'achèvement des travaux est prévu pour novembre 2026, et la mise en service pour le début de l'année 2027.