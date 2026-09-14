Afrique: Le Président de la République aborde la coopération avec les Émirats arabes unis

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'est entretenu ce samedi avec le vice-président des Émirats arabes unis, le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, du renforcement de la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur le domaine économique.

Ce sujet a été abordé lors d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants, selon un communiqué publié par les Services de presse de la Présidence de la République.

D'après le document, la coopération économique a constitué le thème central de la conversation, dans un contexte de rapprochement croissant entre l'Angola et les Émirats arabes unis (EAU).

Les deux pays renforcent leurs relations économiques, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la logistique, de la technologie et du commerce.

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Parmi les principaux investissements des EAU en Angola, on peut citer la participation d'Abu Dhabi Ports Group à la modernisation et à la gestion du terminal polyvalent du port de Luanda, dans le cadre d'un accord de concession signé en 2024 prévoyant un investissement initial de 251 millions de dollars.

La coopération bilatérale comprend également des accords sur la promotion et la protection réciproques des investissements ainsi que sur la prévention de la double imposition, signés respectivement en 2017 et 2018.

Les deux pays cherchent par ailleurs à stimuler le commerce et l'investissement privé, notamment par la création du Conseil d'affaires conjoint Angola-EAU et l'identification de nouveaux domaines de coopération, s'inscrivant dans une stratégie de diversification des relations économiques bilatérales.