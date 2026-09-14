Angola: João Lourenço achève sa visite de terrain à Icolo e Bengo

Icolo e Bengo — La visite de terrain du Président de la République, João Lourenço, sur le chantier du projet hydraulique Quilonga Grande, situé dans la municipalité de Bom Jesus (province d'Icolo e Bengo), a pris fin après une évaluation de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure.

C'est la troisième fois que le Chef de l'exécutif angolais se rend sur place pour constater l'avancement du plus grand projet de captage, de traitement et de distribution d'eau potable du pays. Ce projet, combiné à celui de Bita, devrait desservir une population de cinq millions d'habitants répartis entre les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

Au cours de sa visite, João Lourenço a reçu des explications détaillées sur l'état d'avancement physique et financier des projets Quilonga Grande (Icolo e Bengo) et Bita (Luanda).

Outre la station de traitement des eaux, le Président de la République a également visité la station de captage installée sur les rives du fleuve Kwanza.

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En construction depuis janvier 2023, le projet Quilonga Grande affiche un taux d'exécution physique supérieur à 90 % ; sa livraison est prévue pour novembre de cette année, selon l'entreprise chargée des travaux.

Ce projet, dont le coût s'élève à 417 millions de dollars, a permis d'employer plus de deux mille personnes au cours de ses différentes phases.

La première visite du Président de la République à Quilonga Grande a eu lieu le 2 juillet 2024, tandis que la seconde s'est déroulée le 6 août 2025.