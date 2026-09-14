Angola: La réhabilitation des routes au coeur des préoccupations du Ministère de la Construction

Saurimo — La réhabilitation des routes nationales 170 et 240, sur les tronçons Dala/Luma Cassai, Alto Chicapa/Cacolo et Cucumbi/Xassengue (Lunda-Sud), figure parmi les priorités du Ministère de la Construction et des Travaux publics pour 2027.

Cette information a été fournie à la presse vendredi par le gouverneur de la province de Lunda-Sud, Gildo Matias, à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre de tutelle, Carlos Alberto.

Lors de son déplacement à Luanda, le gouverneur de Lunda-Sud doit également s'entretenir avec d'autres départements ministériels afin de trouver des solutions rapides aux problèmes de la région.

Le responsable a souligné qu'au cours de l'entretien avec Carlos Alberto, il a été demandé à la province de mener des actions préliminaires pour garantir la pérennité des grands projets.

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Gildo Matias a indiqué que, parmi les différents sujets exposés au ministre des Travaux publics, figuraient l'état des infrastructures routières, la construction de nouveaux logements et de ponts, ainsi que la rénovation de bâtiments très dégradés.

Le gouverneur de Lunda-Sud a précisé que la province compte au total 16 ponts métalliques et 12 bâtiments nécessitant une réhabilitation.

En réponse, Carlos Alberto a assuré que le ministère était pleinement informé de ces problèmes, ainsi que des autres difficultés rencontrées dans Lunda-Sud ; par conséquent, certaines interventions seront réalisées en priorité, tandis que d'autres projets sont inscrits au programme pour l'exercice budgétaire 2027.