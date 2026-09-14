Afrique: Standard Bank Angola connaît une croissance durable

Luanda — Le Standard Bank Angola (SBA) a enregistré une croissance moyenne de 49 % et une rentabilité des capitaux propres passant de 22 % en 2023 à 44 % en 2025, soutenue par une politique de gestion prudente des risques et une structure de bilan solide.

Ces données ont été présentées vendredi par l'administrateur exécutif de l'institution financière, Eduardo Clemente, lors de la présentation des indicateurs de performance de la banque, en marge du « Roadshow » de lancement de l'offre publique de vente (OPV) du Standard Bank Angola.

Selon le dirigeant, parallèlement à la croissance des résultats, la banque a atteint un ratio d'efficacité de 33 %, un ratio de solvabilité de l'ordre de 30 % et un taux de défaut de 0,2 % ; des chiffres qui « reflètent sa capacité de productivité et de rendement grâce à la solidité de son bilan ».

« Il est crucial de faire passer le message selon lequel nous devons croître, mais de manière durable, sans compromettre la qualité du portefeuille de crédits et sans prendre de risques inutiles », a souligné Eduardo Clemente.

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Concernant la rémunération des actionnaires, le responsable a indiqué que l'institution avait distribué environ 65 % de ses résultats sous forme de dividendes au cours des trois dernières années, assurant ainsi un équilibre entre la rentabilité du capital et le réinvestissement dans les activités.

« Cette distribution de dividendes ne se fait pas au détriment du réinvestissement dans la banque et sa croissance ; nous recherchons un point d'équilibre entre la rémunération des actionnaires et la recapitalisation, nous permettant de continuer à assurer la croissance et à générer les niveaux de rentabilité présentés », a-t-il affirmé.