Sénégal: Présentation officielle et 1ère liste de Patrick Vieira ce vendredi à Dakar

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, dans un communiqué diffusé le 14 septembre 2026, la tenue de la cérémonie officielle de présentation de Patrick Vieira en tant que nouveau sélectionneur de l'Équipe Nationale A du Sénégal. L'événement se déroulera le vendredi 18 septembre 2026 à 10h30 GMT, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Selon la fédération, cette présentation ne sera pas qu'une simple formalité protocolaire : le technicien franco-sénégalais en profitera pour dévoiler sa première liste de joueurs convoqués, dans le cadre d'une fenêtre internationale qui s'annonce dense, entre échéances qualificatives et match amical.

Trois rendez-vous à l'agenda

Le communiqué détaille le calendrier des Lions pour les semaines à venir :

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Mozambique - Sénégal, le vendredi 25 septembre 2026 à l'Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, dans le cadre des qualifications à la CAN TotalEnergies 2027 ;

Éthiopie - Sénégal, le mardi 29 septembre 2026 au Bahir Dar Stadium, en région d'Amhara, toujours pour ces qualifications ;

Sénégal - Comores, le dimanche 4 octobre 2026 à l'Orange Vélodrome de Marseille, cette fois à l'occasion d'un match amical international.

La FSF précise que la publication de l'effectif sera suivie d'un moment d'échanges entre le sélectionneur et les représentants des médias. La fédération dit inviter « cordialement » l'ensemble des organes de presse accrédités à couvrir l'événement.

Préparer l'avenir

Patrick Vieira aura la lourde mission de performer avec un groupe qui a atteint les sommets en janvier dernier, avec un sacre à la CAN 2025. Le technicien devra par ailleurs insuffler du sang neuf avec des cadres vieillissants, certains joueurs qui ont décidé de prendre leur retraite internationale (Edouard Mendy, Chérif Ndiaye), ou d'autres encore qui sont en ml de temps de jeu ou sans club (Krépin Diatta).

Premier élément de réponse ce vendredi avec la publication de la liste.