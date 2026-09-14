Tunisie: CSHL-EST 0-1 - La détermination des 'Sang et Or'

Même s'ils ne sont pas encore au meilleur de leur forme, les "Sang et Or", plus volontaristes que leurs hôtes, ont fini par l'emporter.

Forts de leur victoire, une semaine plus tôt devant les Banlieusards du nord, les "Sang et Or" se sont déplacés hier à Hammam-Lif avec pour but d'aligner la passe de deux face aux Banlieusards du sud.

D'entrée, les camarades de Hazem Mastouri ont opté pour un jeu orienté vers l'offensive et se sont montrés, d'ailleurs, beaucoup plus entreprenants que leur adversaire. Et ils ont même failli atteindre leur but après seulement un quart d'heure de jeu. On jouait la 16' quand Maël Fernandez pique la balle à deux défenseurs adverses, centre de la droite pour Abdramane Konaté qui prend le temps de contrôler sa balle avant d'adresser un tir si puissant qu'il laisse sans voix Moez Ben Cherifia. La joie des Espérantistes a été de courte durée. Après recours à la VAR, le but de Konaté a été annulé, car Fernandez se trouvait en position de hors-jeu. Ça s'est joué à un cheveu.

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Le but annulé n'a pas refroidi pour autant les ardeurs de Konaté et ses camarades. Ils ont repris le jeu aussi déterminés à en découdre, mais le bloc bas opéré par les Hammam-lifois, recroquevillés dans leur moitié du terrain, a réduit considérablement l'espace de manoeuvre aux attaquants "sang et or".

Il faut avouer aussi que les défenseurs banlieusards se sont montrés aussi déterminés que les attaquants espérantistes. A la 31', Imad Faraj, servi en pleine surface, perd sa balle au profit des axiaux adverses. Une minute plus tard, Mohamed Aziz Koudhai, plus rapide, coupe l'herbe sous les pieds du même Faraj, servi en profondeur (32').

Dix minutes après, la donne a failli changer au profit des Banlieusards : tombé en plein surface suite à un duel avec Nidhal Laifi, Mohamed Aziz Yaakoubi obtient un penalty. Mais l'arbitre annule sa décision après recours à la VAR (43').

Et la première mi-temps de s'achever sur une parité vierge entre les deux protagonistes.

Des changements payants

A la mi-temps, le coach "sang et or", Laureniu Reghecampf, opère trois changements simultanés en incorporant Belaili, Ribeiro et Danho, respectivement à la place de Fernandez, Faraj et Mastouri.

Des choix qui s'avèrent judicieux puisqu'ils apportent une plus-value à l'animation offensive. Par ailleurs, l'un des joueurs incorporés, Lucas Ribeiro, s'est révélé être une carte gagnante : il tire judicieusement un corner et Marouane Sahraoui reprend de la tête, directement dans les filets d'un Moez Ben Cherifia impuissant (56').

Après le but encaissé, les Hammam-lifois sont sortis, enfin, de leur réserve, mais sans être efficaces pour autant. Ben Tiba, particulièrement actif sur le couloir gauche, obtient un coup franc à la limite des 16 mètres, tire, Sellami reprend de la tête, mais sa frappe, manquant de puissance et de précision aussi, n'inquiète pas le portier espérantiste, Montassar Essid (60').

Moez Ben Cherifia, lui, auteur d'une jolie parade, a effacé un but tout fait de Konaté (75'), avant de s'interposer à une puissante reprise de la tête de Danho (75').

Au final, les "Sang et Or", pas encore au point mais déterminés, finissent par l'emporter. Une victoire qui leur permet d'aborder la mini-trêve du championnat l'esprit tranquille.